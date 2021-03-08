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Турция обещает помочь Туркмении с экспортом газа в Европу

Однако весь газ, вполне вероятно, уже законтрактовал Китай
Геворг Мирзаян , доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ
Minister of Foreign Affairs of Republic of Turkey

Из Туркмении – традиционно крайне закрытой в информационном плане – пришли любопытные новости. Во-первых, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу – Анкара обещает помочь вывести туркменский газ на европейский рынок, при том что до сих пор осевым газовым партнером и главным рынком сбыта для Ашхабада был Китай. Во-вторых, в Туркмении все более остро встает проблема дефицита различных товаров.

Турбулентность в экономике республики совпала с выстраиванием семейной вертикали власти – президент Бердымухамедов недавно назначил своего сына Сердара вице-премьером. В стране, где публичной политической жизни нет вообще, это событие знаковое. И вполне возможно, это даже начало операции «Преемник». Должность вице-премьера считается второй по значимости. В Туркмении нет поста премьер-министра, кабинет возглавляет сам Бердымухамедов-старший, который оказался в президентском кресле, также сначала побывав на месте вице-премьера. Младший Бердымухамедов пока не запомнился ничем, кроме разработки эскизов медалей для алабаев, которые он презентовал отцу, а также тем, что после его предыдущего назначения – на пост министра промышленности и строительства – в начале 2020 г. стоимость цемента в республике выросла сразу в несколько раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных