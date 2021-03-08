Турция обещает помочь Туркмении с экспортом газа в Европу

Турбулентность в экономике республики совпала с выстраиванием семейной вертикали власти – президент Бердымухамедов недавно назначил своего сына Сердара вице-премьером. В стране, где публичной политической жизни нет вообще, это событие знаковое. И вполне возможно, это даже начало операции «Преемник». Должность вице-премьера считается второй по значимости. В Туркмении нет поста премьер-министра, кабинет возглавляет сам Бердымухамедов-старший, который оказался в президентском кресле, также сначала побывав на месте вице-премьера. Младший Бердымухамедов пока не запомнился ничем, кроме разработки эскизов медалей для алабаев, которые он презентовал отцу, а также тем, что после его предыдущего назначения – на пост министра промышленности и строительства – в начале 2020 г. стоимость цемента в республике выросла сразу в несколько раз.