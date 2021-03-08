Бизнес подталкивают к национальным целям

Бизнес подталкивают к национальным целямЗачем государство планирует социальный рэнкинг компаний
Государство может создать инструмент, с помощью которого будет сравниваться социальная деятельность компаний, а в качестве главного критерия будет использоваться их включенность в национальные цели. В нестабильной ситуации, когда значение GR-эффектов высоко, новая идея усилит воздействие публичной репутации на капитализацию бизнеса.
На обсуждении исследования «Бизнес и регионы», проведенного ЦСР и центром «Платформа», директор по стратегии учрежденного правительством АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова сказала, что они уже работают над таким рэнкингом. «Поскольку национальные цели относятся не только к государству, но ко всему обществу», – обосновала идею Грязнова.
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