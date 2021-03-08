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Бизнес подталкивают к национальным целям

Зачем государство планирует социальный рэнкинг компаний
Алексей Фирсов
Андрей Гордеев / Ведомости

Государство может создать инструмент, с помощью которого будет сравниваться социальная деятельность компаний, а в качестве главного критерия будет использоваться их включенность в национальные цели. В нестабильной ситуации, когда значение GR-эффектов высоко, новая идея усилит воздействие публичной репутации на капитализацию бизнеса.

На обсуждении исследования «Бизнес и регионы», проведенного ЦСР и центром «Платформа», директор по стратегии учрежденного правительством АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова сказала, что они уже работают над таким рэнкингом. «Поскольку национальные цели относятся не только к государству, но ко всему обществу», – обосновала идею Грязнова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных