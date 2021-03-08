Региональным бюджетам нужно срочно взять в долг

Региональным бюджетам нужно срочно взять в долгАмериканский рецепт для субъектов РФ
Прошлый год стал настоящим испытанием для региональных бюджетов. На федеральном уровне ситуация при этом иная: принцип сбережения бюджета наверху был ключевым в российской антикризисной программе. И хотя доходная часть бюджетов всех уровней пострадала из-за снижения налоговых поступлений, ситуация именно на региональном уровне оказалась самой тяжелой.
По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства, доходы субъектов РФ уменьшились в прошлом году на 2% по сравнению с 2019 г. – на 234 млрд руб. С одной стороны, это сокращение само по себе не кажется существенным, с другой – надо учитывать, что в то же самое время расходы увеличились на 17%, в первую очередь за счет социальных статей бюджета.
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