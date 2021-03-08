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Региональным бюджетам нужно срочно взять в долг

Американский рецепт для субъектов РФ
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Прошлый год стал настоящим испытанием для региональных бюджетов. На федеральном уровне ситуация при этом иная: принцип сбережения бюджета наверху был ключевым в российской антикризисной программе. И хотя доходная часть бюджетов всех уровней пострадала из-за снижения налоговых поступлений, ситуация именно на региональном уровне оказалась самой тяжелой.

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства, доходы субъектов РФ уменьшились в прошлом году на 2% по сравнению с 2019 г. – на 234 млрд руб. С одной стороны, это сокращение само по себе не кажется существенным, с другой – надо учитывать, что в то же самое время расходы увеличились на 17%, в первую очередь за счет социальных статей бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных