Региональным бюджетам нужно срочно взять в долг

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства, доходы субъектов РФ уменьшились в прошлом году на 2% по сравнению с 2019 г. – на 234 млрд руб. С одной стороны, это сокращение само по себе не кажется существенным, с другой – надо учитывать, что в то же самое время расходы увеличились на 17%, в первую очередь за счет социальных статей бюджета.