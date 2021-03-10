Коррупционеры должны сидеть дольше

Коррупционеры должны сидеть дольшеИли заплатить за возможность выйти раньше
За 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб., отчитался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на заседании коллегии ведомства. Это действительно много. А всего за последние несколько лет в доход государства возвращено более 40 млрд руб. Каждый год объемы растут, но не потому, что воруют больше, – просто Генеральная прокуратура, Следственный комитет и правоохранители стали работать техничнее. Это нужно признать.
Изъятие денег и предметов, полученных в результате незаконного обогащения, – относительно новый инструмент в российской юридической практике. В арсенале правоохранительных органов он присутствует с 2013 г., но на полную мощность заработал только сейчас. Это очень серьезная норма, которая напрямую связана с другой крайне важной антикоррупционной процедурой – декларированием расходов и доходов должностных лиц и членов их семей. Так, если у чиновника или у его ближайших родственников не наблюдается совпадений трат с доходами и расходы явно превышают официальные денежные поступления, налицо признаки для организации проверки. Если в ходе ее проверяющий не докажет законность приобретения, Генеральная прокуратура подает гражданский иск, а за ним – и изъятие денег и вещей. Причем в гражданском процессе отговорка вроде «бабушка на день рождения подарила» не пройдет.