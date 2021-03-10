Коррупционеры должны сидеть дольше

Изъятие денег и предметов, полученных в результате незаконного обогащения, – относительно новый инструмент в российской юридической практике. В арсенале правоохранительных органов он присутствует с 2013 г., но на полную мощность заработал только сейчас. Это очень серьезная норма, которая напрямую связана с другой крайне важной антикоррупционной процедурой – декларированием расходов и доходов должностных лиц и членов их семей. Так, если у чиновника или у его ближайших родственников не наблюдается совпадений трат с доходами и расходы явно превышают официальные денежные поступления, налицо признаки для организации проверки. Если в ходе ее проверяющий не докажет законность приобретения, Генеральная прокуратура подает гражданский иск, а за ним – и изъятие денег и вещей. Причем в гражданском процессе отговорка вроде «бабушка на день рождения подарила» не пройдет.