Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Коррупционеры должны сидеть дольше

Или заплатить за возможность выйти раньше
Кирилл Кабанов , председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Максим Стулов / Ведомости

За 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб., отчитался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на заседании коллегии ведомства. Это действительно много. А всего за последние несколько лет в доход государства возвращено более 40 млрд руб. Каждый год объемы растут, но не потому, что воруют больше, – просто Генеральная прокуратура, Следственный комитет и правоохранители стали работать техничнее. Это нужно признать.

Изъятие денег и предметов, полученных в результате незаконного обогащения, – относительно новый инструмент в российской юридической практике. В арсенале правоохранительных органов он присутствует с 2013 г., но на полную мощность заработал только сейчас. Это очень серьезная норма, которая напрямую связана с другой крайне важной антикоррупционной процедурой – декларированием расходов и доходов должностных лиц и членов их семей. Так, если у чиновника или у его ближайших родственников не наблюдается совпадений трат с доходами и расходы явно превышают официальные денежные поступления, налицо признаки для организации проверки. Если в ходе ее проверяющий не докажет законность приобретения, Генеральная прокуратура подает гражданский иск, а за ним – и изъятие денег и вещей. Причем в гражданском процессе отговорка вроде «бабушка на день рождения подарила» не пройдет.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных