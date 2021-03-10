Топливо для Китая

Китайские исследователи из Университета Цинхуа интегрировали несколько информационных систем по мировой энергетике, добавили свои подсчеты и теперь утверждают, что у них самая полная на планете база данных. Главный вывод из их анализа – Восточная и Южная Азия, самый динамичный регион мира, обеспечивает себя энергией для развития прежде всего за счет угля. И строит новые угольные станции. Конечно, они развивают атомную энергетику и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Но и от угля не отказываются. Эти данные входят в противоречие с утверждениям, что эпоха угля заканчивается и дискуссия на эту тему закрыта.