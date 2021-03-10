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Топливо для Китая

Почему самые динамичные экономики не отказываются от угля
Игорь Алабужин , политолог, эксперт по вопросам энергетики
GREG BAKER / AFP

Китайские исследователи из Университета Цинхуа интегрировали несколько информационных систем по мировой энергетике, добавили свои подсчеты и теперь утверждают, что у них самая полная на планете база данных. Главный вывод из их анализа – Восточная и Южная Азия, самый динамичный регион мира, обеспечивает себя энергией для развития прежде всего за счет угля. И строит новые угольные станции. Конечно, они развивают атомную энергетику и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Но и от угля не отказываются. Эти данные входят в противоречие с утверждениям, что эпоха угля заканчивается и дискуссия на эту тему закрыта.

Сжигание угля дает чуть более 20% от всей парниковой эмиссии человечества. Это много. Но даже полный отказ от угля климатическую проблему не решит. Тем не менее в качестве первой цели атаки на источники парниковой эмиссии выбран именно уголь. Хотя бы потому, что технологических способов заменить его существует множество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных