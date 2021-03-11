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ЦБ не стоит ограничивать кредиты с плавающей ставкой

Однако банки должны лучше информировать заемщиков о рисках
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Центральный банк предложил ограничить выдачу банками ипотечных кредитов с плавающими ставками. Конечно, это связано с ожиданиями их роста – и, как следствие, с потенциальным повышением тяжести долговой нагрузки для заемщиков, обслуживающих кредиты с нефиксированными ставками. Эти ограничения призваны снизить риск дефолтов для таких заемщиков, сделать более предсказуемым для них график платежей.

Мы все (как и регулятор, конечно) помним историю с валютными ипотечными заемщиками. Часть из них вполне осознанно шли на принятие валютного риска, ожидая укрепления рубля и, соответственно, своего выигрыша от того, что долг номинирован в долларах или евро и номинальная ставка процента по нему существенно ниже, чем по рублевым кредитам. Другие валютные ипотечники этот риск не вполне понимали, а банки настойчиво рекомендовали им вариант именно валютной ссуды. Первых было больше, это был осознанный выбор риска. Реализовался негативный сценарий: рубль не укрепился, а упал, долговая нагрузка у таких заемщиков едва ли не удвоилась. Большинство из них не смогли обслуживать ипотеку, потребовалось даже вмешательство государства как арбитра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных