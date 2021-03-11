ЦБ не стоит ограничивать кредиты с плавающей ставкой

Мы все (как и регулятор, конечно) помним историю с валютными ипотечными заемщиками. Часть из них вполне осознанно шли на принятие валютного риска, ожидая укрепления рубля и, соответственно, своего выигрыша от того, что долг номинирован в долларах или евро и номинальная ставка процента по нему существенно ниже, чем по рублевым кредитам. Другие валютные ипотечники этот риск не вполне понимали, а банки настойчиво рекомендовали им вариант именно валютной ссуды. Первых было больше, это был осознанный выбор риска. Реализовался негативный сценарий: рубль не укрепился, а упал, долговая нагрузка у таких заемщиков едва ли не удвоилась. Большинство из них не смогли обслуживать ипотеку, потребовалось даже вмешательство государства как арбитра.