Госдума хочет контролировать нейроны и нейтроны

Казалось бы, спорить особо и не о чем. Ну, есть всякие лектории, научно-популярные блоги, фестивали и прочие милые занятия. Ну, рассказывают люди о черных дырах, семантике кино и травоядных динозаврах. Сложно найти тут политическую угрозу. Но в конце прошлого года группа депутатов Госдумы предложила внести в закон поправки, регламентирующие просветительскую деятельность. Об общественной реакции на них может свидетельствовать, например, количество подписей, собранных под петицией против этого проекта. Создал ее астрофизик Сергей Попов, специалист по нейтронным звездам, пульсарам, магнитарам и прочим далеким от широкой публики сущностям. Под этим документом подписалось больше 230 000 человек. Вряд ли в нашем обществе такой высокий интерес к астрофизике. Или возьмем РАН. Структура осторожная и консервативная. И тут жесткое заявление: «Президиум РАН призывает Государственную думу не принимать этот законопроект». Так в чем же дело?