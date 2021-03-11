Почему ЕС не остановит «Северный поток – 2»

На днях группа конгрессменов-республиканцев потребовала от госсекретаря США Энтони Блинкена письменного ответа о перспективах санкций против «Северного потока – 2». Их можно понять: с момента инаугурации Джо Байдена ничего внятного на этот счет новой администрацией сказано не было. В Европе же вопрос о «Северном потоке – 2» обсуждается уже не в смысле быть проекту или нет, но в плоскости сроков его завершения.