Почему ЕС не остановит «Северный поток – 2»Россию и Европу помирит водород
На днях группа конгрессменов-республиканцев потребовала от госсекретаря США Энтони Блинкена письменного ответа о перспективах санкций против «Северного потока – 2». Их можно понять: с момента инаугурации Джо Байдена ничего внятного на этот счет новой администрацией сказано не было. В Европе же вопрос о «Северном потоке – 2» обсуждается уже не в смысле быть проекту или нет, но в плоскости сроков его завершения.
То, что газопроводу быть, стало понятно, когда после недолгих препирательств Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель согласовали общую позицию о противодействии американским санкциям. Байден же обещал наладить испорченные предшественником отношения с Европейским союзом (ЕС), что делало бесперспективной любую лобовую атаку на крупнейший российско-европейский энергетический проект. Твердость ЕС в вопросе «Северного потока – 2» слилась воедино с дефицитом политической воли в Белом доме – с уходом Дональда Трампа продвигать блокировку проекта любой ценой стало некому.