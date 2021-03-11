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Почему ЕС не остановит «Северный поток – 2»

Россию и Европу помирит водород
Глеб Простаков , публицист, бизнес-аналитик
Igor Kuznetsov / Nord Stream 2

На днях группа конгрессменов-республиканцев потребовала от госсекретаря США Энтони Блинкена письменного ответа о перспективах санкций против «Северного потока – 2». Их можно понять: с момента инаугурации Джо Байдена ничего внятного на этот счет новой администрацией сказано не было. В Европе же вопрос о «Северном потоке – 2» обсуждается уже не в смысле быть проекту или нет, но в плоскости сроков его завершения.

То, что газопроводу быть, стало понятно, когда после недолгих препирательств Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель согласовали общую позицию о противодействии американским санкциям. Байден же обещал наладить испорченные предшественником отношения с Европейским союзом (ЕС), что делало бесперспективной любую лобовую атаку на крупнейший российско-европейский энергетический проект. Твердость ЕС в вопросе «Северного потока – 2» слилась воедино с дефицитом политической воли в Белом доме – с уходом Дональда Трампа продвигать блокировку проекта любой ценой стало некому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных