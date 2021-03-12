Свобода слова для преступника

Свобода слова для преступникаМожно ли пригласить маньяка в телестудию и заплатить ему
Недавний выход на свободу после 17 лет, проведенных в заключении, человека, которого российские медиа окрестили «скопинским маньяком», сопровождался громким публичным скандалом. Этот скандал был связан не собственно с фактом освобождения человека, осужденного за жестокие преступления (он похитил, изнасиловал и несколько лет удерживал в подвале несовершеннолетних девушек), а с фактом его приглашения в ток-шоу на федеральном телеканале, да еще за шокировавшую зрителей сумму гонорара в несколько миллионов.
Теоретически бывшим заключенным можно запретить беседовать со СМИ и рассказывать истории своего падения, однако подобный законодательный запрет вряд ли будет соответствовать принципам Европейской конвенции о защите свободы слова и выражения мнений. Кроме того, он будет еще и противоречить интересам вечной мечты пенитенциарных систем – реабилитации и социализации бывших заключенных. Что касается вопроса о выплате преступникам за их откровения со СМИ вознаграждения и судьбе этих денег, то он гораздо тоньше.