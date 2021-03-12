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Свобода слова для преступника

Можно ли пригласить маньяка в телестудию и заплатить ему
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Андрей Гордеев / Ведомости

Недавний выход на свободу после 17 лет, проведенных в заключении, человека, которого российские медиа окрестили «скопинским маньяком», сопровождался громким публичным скандалом. Этот скандал был связан не собственно с фактом освобождения человека, осужденного за жестокие преступления (он похитил, изнасиловал и несколько лет удерживал в подвале несовершеннолетних девушек), а с фактом его приглашения в ток-шоу на федеральном телеканале, да еще за шокировавшую зрителей сумму гонорара в несколько миллионов.

Теоретически бывшим заключенным можно запретить беседовать со СМИ и рассказывать истории своего падения, однако подобный законодательный запрет вряд ли будет соответствовать принципам Европейской конвенции о защите свободы слова и выражения мнений. Кроме того, он будет еще и противоречить интересам вечной мечты пенитенциарных систем – реабилитации и социализации бывших заключенных. Что касается вопроса о выплате преступникам за их откровения со СМИ вознаграждения и судьбе этих денег, то он гораздо тоньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных