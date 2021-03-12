Рабочее время пора сокращать

57% видов работ, которые выполняли трудящиеся еще в 1960-х, больше не существует, но тотальной безработицы из-за этого не случилось. Исследователь из Берлинского университета им. Гумбольдта Аарон Бенанав в своей новой книге «Автоматизация и будущее работы» показывает, что в отраслях промышленности, где модернизация происходила быстрее всего, занятость как раз, наоборот, росла. Главный удар по рынку труда нанес не прогресс технологий, а деиндустриализация: рабочая сила из высокопроизводительной индустрии перетекает в трудоемкий сектор услуг, который поглощает рабочее время, но создает мало новой стоимости. Темпы роста производительности труда непрерывно снижаются как в промышленности, так и в других секторах. Это тормозит экономику и выливается в увеличение неравенства, прекаризацию труда и снижение занятости.