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ОПЕК+ следует заветам Ямани

Легендарный саудовский министр умер, но дело его живет
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
Ахмет Заки Ямани /Reuters

На последнем заседании ОПЕК+ сохранила status quo на рынке: мировая экономика начинает восстанавливаться, но экспортеры решили не форсировать рост цен на нефть и не совершать резких движений в период сохраняющейся неопределенности. ОПЕК+ действует, похоже, по рецептам легендарного Ахмета Ямани, умершего совсем недавно, 23 февраля. Чтобы понять текущие расклады и перспективы на нефтяном рынке, стоит вспомнить его рецепты.

Ахмет Заки Ямани четверть века (с 1962 по 1986 г.) был министром нефти Саудовской Аравии, «лицом и голосом» ОПЕК. Он знаковая фигура для мировой нефтяной отрасли наряду с Рокфеллером и Детердингом, Манташевым, Губкиным, Байбаковым и Митчеллом. За пределами отрасли он известен по знаменитому высказыванию: «Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Нефтяная эра закончится не тогда, когда кончится нефть». После своей отставки с поста министра Ямани создал в Лондоне Центр глобальных энергетических исследований. На странице центра в Facebook на главном месте до сих пор размещено большое интервью Ямани, которое он дал в июне 2008 г. Это его флагманское высказывание, по сути – профессиональное завещание. Напомню, то было время вертикального взлета нефтяных цен, до исторического пика $147/барр. оставался всего месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных