ОПЕК+ следует заветам Ямани

Ахмет Заки Ямани четверть века (с 1962 по 1986 г.) был министром нефти Саудовской Аравии, «лицом и голосом» ОПЕК. Он знаковая фигура для мировой нефтяной отрасли наряду с Рокфеллером и Детердингом, Манташевым, Губкиным, Байбаковым и Митчеллом. За пределами отрасли он известен по знаменитому высказыванию: «Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Нефтяная эра закончится не тогда, когда кончится нефть». После своей отставки с поста министра Ямани создал в Лондоне Центр глобальных энергетических исследований. На странице центра в Facebook на главном месте до сих пор размещено большое интервью Ямани, которое он дал в июне 2008 г. Это его флагманское высказывание, по сути – профессиональное завещание. Напомню, то было время вертикального взлета нефтяных цен, до исторического пика $147/барр. оставался всего месяц.