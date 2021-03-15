Чечня, Дагестан и Ингушетия лидируют по избыточной смертности

За время эпидемии COVID-19 данные о реальных потерях ставились под сомнение – скепсис вызывали и методика оценки, и полнота отчетности. Более четкая картина проступила, когда появилась возможность сравнить смертность в различных регионах России за 2019 и 2020 гг. Фонд «Петербургская политика» составил рэнкинг первой двадцатки субъектов РФ по избыточной смертности в прошлом году. Разумеется, списывать на COVID-19 всю разницу между периодами не вполне корректно, есть и непрямые потери от эпидемии, связанные с режимом изоляции и снижением материального уровня населения. Однако этот ориентир выглядит все же надежнее оперативных сводок, которые часто вызывали подозрения в манипуляциях. Главный вывод: стереотипы о критических точках на карте страны, возникшие на основе медиаповестки, существенно разошлись с реальностью.