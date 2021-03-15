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Чечня, Дагестан и Ингушетия лидируют по избыточной смертности

Медиавзгляд на эпидемию COVID-19 не совпал с реальностью
Алексей Фирсов
Александра Астахова / Ведомости

За время эпидемии COVID-19 данные о реальных потерях ставились под сомнение – скепсис вызывали и методика оценки, и полнота отчетности. Более четкая картина проступила, когда появилась возможность сравнить смертность в различных регионах России за 2019 и 2020 гг. Фонд «Петербургская политика» составил рэнкинг первой двадцатки субъектов РФ по избыточной смертности в прошлом году. Разумеется, списывать на COVID-19 всю разницу между периодами не вполне корректно, есть и непрямые потери от эпидемии, связанные с режимом изоляции и снижением материального уровня населения. Однако этот ориентир выглядит все же надежнее оперативных сводок, которые часто вызывали подозрения в манипуляциях. Главный вывод: стереотипы о критических точках на карте страны, возникшие на основе медиаповестки, существенно разошлись с реальностью.

Итак, на 1-м месте кавказские национальные республики. В Чечне рост смертности на 44,5%, в Дагестане – на 34%, в Ингушетии – на 29,1%. Близок к показателям этой группы Татарстан (5-е место, +27,1%). Объяснить такое лидерство можно плотностью горизонтальных связей внутри этносов и высокой неравномерностью социального развития, особенно в горной местности. В случае с национальными республиками наблюдается существенный разрыв между заявленным числом инфицированных коронавирусом и реальным ростом смертности. Оперативные данные могли казаться сравнительно благополучными, но итоговая картина получилась пессимистичной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных