Российские заемщики напоминают одновременно южноамериканцев и европейцев

Просроченная задолженность физических лиц по ипотечным кредитам по состоянию на февраль, по данным ЦБ, составила 0,8% от портфеля выданных ссуд, причем она стабильно держится в диапазоне 0,8–1% уже на протяжении почти трех лет. В то же время в сегменте потребительских необеспеченных кредитов просроченная задолженность стремится к 20% портфеля. Доля плохих кредитов в ипотеке не увеличивается, несмотря на кризис, а в потребительском кредитовании растет с ускорением. Почему так происходит?