Российские заемщики напоминают одновременно южноамериканцев и европейцев

Российские заемщики напоминают одновременно южноамериканцев и европейцевРоссияне плохо возвращают потребительские кредиты, зато исправно гасят ипотеку
Просроченная задолженность физических лиц по ипотечным кредитам по состоянию на февраль, по данным ЦБ, составила 0,8% от портфеля выданных ссуд, причем она стабильно держится в диапазоне 0,8–1% уже на протяжении почти трех лет. В то же время в сегменте потребительских необеспеченных кредитов просроченная задолженность стремится к 20% портфеля. Доля плохих кредитов в ипотеке не увеличивается, несмотря на кризис, а в потребительском кредитовании растет с ускорением. Почему так происходит?
Значительная часть российских граждан в принципе не считают зазорным не исполнять свои обязательства перед банками. Как показывают данные опроса НАФИ о возврате долгов, треть респондентов убеждены, что банковские кредиты можно не возвращать. При этом долги перед друзьями и знакомыми подавляющее большинство опрошенных (86%) назвали абсолютно обязательными к погашению.