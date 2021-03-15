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Российские заемщики напоминают одновременно южноамериканцев и европейцев

Россияне плохо возвращают потребительские кредиты, зато исправно гасят ипотеку
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Просроченная задолженность физических лиц по ипотечным кредитам по состоянию на февраль, по данным ЦБ, составила 0,8% от портфеля выданных ссуд, причем она стабильно держится в диапазоне 0,8–1% уже на протяжении почти трех лет. В то же время в сегменте потребительских необеспеченных кредитов просроченная задолженность стремится к 20% портфеля. Доля плохих кредитов в ипотеке не увеличивается, несмотря на кризис, а в потребительском кредитовании растет с ускорением. Почему так происходит?

Значительная часть российских граждан в принципе не считают зазорным не исполнять свои обязательства перед банками. Как показывают данные опроса НАФИ о возврате долгов, треть респондентов убеждены, что банковские кредиты можно не возвращать. При этом долги перед друзьями и знакомыми подавляющее большинство опрошенных (86%) назвали абсолютно обязательными к погашению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных