Нэп спустя сто лет

Сто лет назад, 15 марта 1921 г., X съезд РКП(б) по предложению Владимира Ленина принял решение о переходе от продовольственной разверстки к продовольственному налогу. Это положило начало новой экономической политике (нэпу), продолжавшейся восемь лет. Для одних нэп – пример удачных реформ, когда частной инициативе дали послабление. Для других – символ торгашества, неравенства, «новой эксплуатации пролетариата» и разгула нуворишей-нэпманов. В известной степени мы и сейчас вернулись к подобному соединению бюрократического «ручного» управления, капиталистического неравноправия и поиска неочевидного пути в будущее.