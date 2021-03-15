Нэп спустя сто лет

Нэп спустя сто летКак большевики задали тенденцию развития мировой экономики
Сто лет назад, 15 марта 1921 г., X съезд РКП(б) по предложению Владимира Ленина принял решение о переходе от продовольственной разверстки к продовольственному налогу. Это положило начало новой экономической политике (нэпу), продолжавшейся восемь лет. Для одних нэп – пример удачных реформ, когда частной инициативе дали послабление. Для других – символ торгашества, неравенства, «новой эксплуатации пролетариата» и разгула нуворишей-нэпманов. В известной степени мы и сейчас вернулись к подобному соединению бюрократического «ручного» управления, капиталистического неравноправия и поиска неочевидного пути в будущее.
Отцом нэпа считается сам Ленин. Уже в 1920-е гг. Маяковский писал о Ленине апологетические стихи: «Но так лишь Ильич умел и мог – он вдруг повернул колесо рулевое сразу на двадцать румбов вбок. И сразу тишь, дивящая даже; крестьяне подвозят к пристани хлеб. Обычные вывески – купля – продажа – НЭП». В реальной истории таких чудес не бывает. Голод и восстания продолжались еще год.