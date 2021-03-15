Россия на пути отстающего роста

Банк России в феврале сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, даже несмотря на рекомендации МВФ ставку снизить. Более того, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк придет к достижению нейтральной ключевой ставки в 5–6% в течение трех лет, т. е. номинальная ставка будет расти. При этом в текущем году ожидается сокращение бюджетных расходов, что политкорректно называют «нормализацией бюджетной политики». Это, по мнению Банка России, снизит стимулирующее воздействие на экономику по сравнению с прошлым годом. Хотя, учитывая сохраняющуюся высокую неопределенность и в российской экономике, и в мировой, любые меры поддержки можно было бы только приветствовать.