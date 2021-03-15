Россия на пути отстающего роста

Россия на пути отстающего ростаКонкурентные возможности отечественных компаний искусственно ограничиваются
Банк России в феврале сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, даже несмотря на рекомендации МВФ ставку снизить. Более того, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк придет к достижению нейтральной ключевой ставки в 5–6% в течение трех лет, т. е. номинальная ставка будет расти. При этом в текущем году ожидается сокращение бюджетных расходов, что политкорректно называют «нормализацией бюджетной политики». Это, по мнению Банка России, снизит стимулирующее воздействие на экономику по сравнению с прошлым годом. Хотя, учитывая сохраняющуюся высокую неопределенность и в российской экономике, и в мировой, любые меры поддержки можно было бы только приветствовать.
ЦБ в официальном разъяснении пишет, что «нормализация бюджетной политики может иметь более значимое влияние на конечный спрос и, соответственно, динамику цен». И тут опять сплошные «политкорректности» – под «влиянием на динамику цен», очевидно, понимается замедление инфляции. А это будет обеспечиваться так называемой нормализацией спроса, что предполагает, вероятно, сокращение такого спроса. Другими словами, ставки не будут снижаться и это затормозит спрос и цены, бюджетные расходы начнут «нормализовываться» и это также задушит и спрос, и цены.