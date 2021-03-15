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Россия на пути отстающего роста

Конкурентные возможности отечественных компаний искусственно ограничиваются
Михаил Ершов , главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н.
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России в феврале сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, даже несмотря на рекомендации МВФ ставку снизить. Более того, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк придет к достижению нейтральной ключевой ставки в 5–6% в течение трех лет, т. е. номинальная ставка будет расти. При этом в текущем году ожидается сокращение бюджетных расходов, что политкорректно называют «нормализацией бюджетной политики». Это, по мнению Банка России, снизит стимулирующее воздействие на экономику по сравнению с прошлым годом. Хотя, учитывая сохраняющуюся высокую неопределенность и в российской экономике, и в мировой, любые меры поддержки можно было бы только приветствовать.

ЦБ в официальном разъяснении пишет, что «нормализация бюджетной политики может иметь более значимое влияние на конечный спрос и, соответственно, динамику цен». И тут опять сплошные «политкорректности» – под «влиянием на динамику цен», очевидно, понимается замедление инфляции. А это будет обеспечиваться так называемой нормализацией спроса, что предполагает, вероятно, сокращение такого спроса. Другими словами, ставки не будут снижаться и это затормозит спрос и цены, бюджетные расходы начнут «нормализовываться» и это также задушит и спрос, и цены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных