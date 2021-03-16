Белорусская оппозиция перешла в конституционную атаку

Белоруссия после президентских выборов в августе 2020 г. оказалась в перманентном политическом кризисе. И хотя сейчас острый период митинговой мании сменила депрессия тихого протеста, кризис продолжается и митинговая активность в любой момент может возобновиться. Александр Лукашенко заявил, что видит выход в досрочных выборах президента, которые могут состояться после принятия новой конституции страны, уже в следующем году. Москва также видит в конституционной реформе едва ли не главный инструмент для разрешения кризиса в Белоруссии и всячески подталкивает к ней Лукашенко.