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Россия может стать оплотом свободы в интернете

Для этого Кремль не должен повторять каждый акт западной технологической цензуры
Алексей Сахнин
Максим Стулов / Ведомости

Недавняя попытка Роскомнадзора «замедлить» Twitter была, скажем так, не очень эффектной. Однако, несмотря на шутки пользователей, намерения властей выглядят вполне серьезными. Представитель МИДа Мария Захарова после ограничений YouTube на фильм «Крым. Путь на Родину» прямо заявила: «Страны Запада своими действиями ускорили начало регулирования интернета в России».

А регулировать есть что. В начале марта ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, которые свидетельствуют, что медиаландшафт в стране всего за три года сильно изменился. «Партия интернета» обогнала «партию телевизора». Хотя половина граждан (53%) пользуются и ТВ, и интернетом, доля тех, кто использует только интернет, с 2018 г. выросла более чем вдвое – с 13 до 28%. Исключительно на «телевизионной игле» осталось всего 17% россиян (-5 п. п.). Хоть какую-то конкуренцию интернету ТВ может предсказуемо составить только в группе граждан старше 60 лет. А для молодой аудитории телевидение играет почти маргинальную роль: интернетом пользуется 98%, а ТВ хоть иногда смотрят всего 30%; тех, для кого телевизор главный источник информации, практически нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных