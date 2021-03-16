Россия может стать оплотом свободы в интернете

Россия может стать оплотом свободы в интернетеДля этого Кремль не должен повторять каждый акт западной технологической цензуры
Недавняя попытка Роскомнадзора «замедлить» Twitter была, скажем так, не очень эффектной. Однако, несмотря на шутки пользователей, намерения властей выглядят вполне серьезными. Представитель МИДа Мария Захарова после ограничений YouTube на фильм «Крым. Путь на Родину» прямо заявила: «Страны Запада своими действиями ускорили начало регулирования интернета в России».
А регулировать есть что. В начале марта ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, которые свидетельствуют, что медиаландшафт в стране всего за три года сильно изменился. «Партия интернета» обогнала «партию телевизора». Хотя половина граждан (53%) пользуются и ТВ, и интернетом, доля тех, кто использует только интернет, с 2018 г. выросла более чем вдвое – с 13 до 28%. Исключительно на «телевизионной игле» осталось всего 17% россиян (-5 п. п.). Хоть какую-то конкуренцию интернету ТВ может предсказуемо составить только в группе граждан старше 60 лет. А для молодой аудитории телевидение играет почти маргинальную роль: интернетом пользуется 98%, а ТВ хоть иногда смотрят всего 30%; тех, для кого телевизор главный источник информации, практически нет.