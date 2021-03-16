Россия может стать оплотом свободы в интернете

А регулировать есть что. В начале марта ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, которые свидетельствуют, что медиаландшафт в стране всего за три года сильно изменился. «Партия интернета» обогнала «партию телевизора». Хотя половина граждан (53%) пользуются и ТВ, и интернетом, доля тех, кто использует только интернет, с 2018 г. выросла более чем вдвое – с 13 до 28%. Исключительно на «телевизионной игле» осталось всего 17% россиян (-5 п. п.). Хоть какую-то конкуренцию интернету ТВ может предсказуемо составить только в группе граждан старше 60 лет. А для молодой аудитории телевидение играет почти маргинальную роль: интернетом пользуется 98%, а ТВ хоть иногда смотрят всего 30%; тех, для кого телевизор главный источник информации, практически нет.