Небрежность законодателей привела к «нечаянной коррупции»Уточнять в законе и так очевидное всем правило о форс-мажоре нет смысла
Госдума на днях приняла в первом чтении законопроект, который якобы освобождает чиновников от ответственности за коррупционные деяния, совершенные вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Во всяком случае, именно так законопроект интерпретировали некоторые СМИ, и такая постановка вопроса, естественно, вызвала очень живой интерес у публики (кстати, проект закона был внесен в Госдуму еще в декабре 2020 г. и в тот момент никакого ажиотажа вокруг него не было).
Речь в документе действительно идет о «нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по не зависящим от чиновников обстоятельствам». К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и террористические акты. Как результат, в медиасреде законопроект был подан как оправдывающий «нечаянную коррупцию». Это словосочетание СМИ многократно транслировали и повторяли, что, конечно, не могло не вызвать некоторого замешательства у обычного человека: слово «коррупция» ассоциируется в первую очередь со взятками и откатами и мозг отказывается рационально сопоставить слова «нечаянная» и «коррупция» – это оксюморон.