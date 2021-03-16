Небрежность законодателей привела к «нечаянной коррупции»

Речь в документе действительно идет о «нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по не зависящим от чиновников обстоятельствам». К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и террористические акты. Как результат, в медиасреде законопроект был подан как оправдывающий «нечаянную коррупцию». Это словосочетание СМИ многократно транслировали и повторяли, что, конечно, не могло не вызвать некоторого замешательства у обычного человека: слово «коррупция» ассоциируется в первую очередь со взятками и откатами и мозг отказывается рационально сопоставить слова «нечаянная» и «коррупция» – это оксюморон.