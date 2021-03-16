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Небрежность законодателей привела к «нечаянной коррупции»

Уточнять в законе и так очевидное всем правило о форс-мажоре нет смысла
Артур Басистов , адвокат «Аснис и партнеры»
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума на днях приняла в первом чтении законопроект, который якобы освобождает чиновников от ответственности за коррупционные деяния, совершенные вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Во всяком случае, именно так законопроект интерпретировали некоторые СМИ, и такая постановка вопроса, естественно, вызвала очень живой интерес у публики (кстати, проект закона был внесен в Госдуму еще в декабре 2020 г. и в тот момент никакого ажиотажа вокруг него не было).

Речь в документе действительно идет о «нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по не зависящим от чиновников обстоятельствам». К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и террористические акты. Как результат, в медиасреде законопроект был подан как оправдывающий «нечаянную коррупцию». Это словосочетание СМИ многократно транслировали и повторяли, что, конечно, не могло не вызвать некоторого замешательства у обычного человека: слово «коррупция» ассоциируется в первую очередь со взятками и откатами и мозг отказывается рационально сопоставить слова «нечаянная» и «коррупция» – это оксюморон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных