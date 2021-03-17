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Мэрия Москвы закопала идеи «Стрелки»

Московские реки останутся под землей
Андрей Новиков-Ланской , завкафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС при президенте РФ
Сергей Бобылев / ТАСС

Московское бюро «Стрелка», по инициативе которого несколько лет назад был переосмыслен (и перекопан) весь центр Москвы, предложило новую, еще более решительную идею – выпустить московские реки на волю после многолетнего заточения под землей. В докладе бюро «Москва – город ста пятидесяти рек» объясняется, почему без воды в городе вообще не жизнь: воздух перегревается, экология портится, население страдает. Но вот, если вскрыть речные коллекторы, мегаполис заживет совсем другой жизнью: зеленые ландшафты, плеск тихих волн и свежий запах водорослей. Опять же стоимость недвижимости вырастет. Ну и еще меньше автомобилистов – а с ними «Стрелка» сражается давно. В качестве примеров приведены иллюстрации с новым имиджем речки Неглинной, ручья Черторый и заливных лугов в Лужниках. Живописно. Правда, несколько настораживает обещанный в докладе «контакт с водными и прибрежными существами»: сразу вспоминаются сказки про водяных, русалок и леших. Или это урбанисты про комаров, плодящихся в пресных водоемах?

Впрочем, контакт, с кем бы он ни предполагался, пока вряд ли случится – мэрия Москвы признала проект «Стрелки» нецелесообразным (тем более что в правительстве Москвы мало пешеходов и много автомобилистов). Вопрос ожидаемо уперся в бюджет. «Те, кто предлагает раскопать Неглинку, должны понимать, что это потребует огромных бюджетных вложений – перекладки всех инженерных сетей, реализации мероприятий по сохранению существующей застройки, изменения схемы движения транспорта и т. д.», – обосновал отказ заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Такие концепции возникают примерно раз в 5–10 лет, последний раз, по словам чиновника, инициативная группа обращалась лет шесть назад с проектом по воссозданию Кузнецкого моста. Это означает, что в перспективе к «речной» идее бюро «Стрелка» можно будет вернуться. И не факт, что новый подход тоже получит отказ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных