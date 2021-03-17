Мэрия Москвы закопала идеи «Стрелки»

Московское бюро «Стрелка», по инициативе которого несколько лет назад был переосмыслен (и перекопан) весь центр Москвы, предложило новую, еще более решительную идею – выпустить московские реки на волю после многолетнего заточения под землей. В докладе бюро «Москва – город ста пятидесяти рек» объясняется, почему без воды в городе вообще не жизнь: воздух перегревается, экология портится, население страдает. Но вот, если вскрыть речные коллекторы, мегаполис заживет совсем другой жизнью: зеленые ландшафты, плеск тихих волн и свежий запах водорослей. Опять же стоимость недвижимости вырастет. Ну и еще меньше автомобилистов – а с ними «Стрелка» сражается давно. В качестве примеров приведены иллюстрации с новым имиджем речки Неглинной, ручья Черторый и заливных лугов в Лужниках. Живописно. Правда, несколько настораживает обещанный в докладе «контакт с водными и прибрежными существами»: сразу вспоминаются сказки про водяных, русалок и леших. Или это урбанисты про комаров, плодящихся в пресных водоемах?