Мэрия Москвы закопала идеи «Стрелки»Московские реки останутся под землей
Московское бюро «Стрелка», по инициативе которого несколько лет назад был переосмыслен (и перекопан) весь центр Москвы, предложило новую, еще более решительную идею – выпустить московские реки на волю после многолетнего заточения под землей. В докладе бюро «Москва – город ста пятидесяти рек» объясняется, почему без воды в городе вообще не жизнь: воздух перегревается, экология портится, население страдает. Но вот, если вскрыть речные коллекторы, мегаполис заживет совсем другой жизнью: зеленые ландшафты, плеск тихих волн и свежий запах водорослей. Опять же стоимость недвижимости вырастет. Ну и еще меньше автомобилистов – а с ними «Стрелка» сражается давно. В качестве примеров приведены иллюстрации с новым имиджем речки Неглинной, ручья Черторый и заливных лугов в Лужниках. Живописно. Правда, несколько настораживает обещанный в докладе «контакт с водными и прибрежными существами»: сразу вспоминаются сказки про водяных, русалок и леших. Или это урбанисты про комаров, плодящихся в пресных водоемах?
Впрочем, контакт, с кем бы он ни предполагался, пока вряд ли случится – мэрия Москвы признала проект «Стрелки» нецелесообразным (тем более что в правительстве Москвы мало пешеходов и много автомобилистов). Вопрос ожидаемо уперся в бюджет. «Те, кто предлагает раскопать Неглинку, должны понимать, что это потребует огромных бюджетных вложений – перекладки всех инженерных сетей, реализации мероприятий по сохранению существующей застройки, изменения схемы движения транспорта и т. д.», – обосновал отказ заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Такие концепции возникают примерно раз в 5–10 лет, последний раз, по словам чиновника, инициативная группа обращалась лет шесть назад с проектом по воссозданию Кузнецкого моста. Это означает, что в перспективе к «речной» идее бюро «Стрелка» можно будет вернуться. И не факт, что новый подход тоже получит отказ.