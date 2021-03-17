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Малый бизнес не хочет учиться

Он сдает позиции совсем не только из-за коронакризиса
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Из малого и среднего бизнеса уходят или планируют уйти не только сотрудники, но и сами предприниматели /Андрей Гордеев / Ведомости

Согласно свежим данным «Лаборатории Касперского», в России 40% занятых в малом и среднем бизнесе планируют сменить сферу деятельности в течение года. Почти три четверти (72%) хотят найти работу, которая будет приносить больше денег, около половины (46%) – больше удовольствия.

Такой расклад не случаен. Из малого и среднего бизнеса уходят или планируют уйти не только сотрудники, но и сами предприниматели, а число тех, кто хотя бы потенциально мог прийти им на смену, не растет, а падает. Недавнее исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ, показало, что только 7,3% россиян планируют создание собственного бизнеса в ближайшие месяцы, при этом лишь у 6,8% наших сограждан собственное предприятие уже имеется. Это очень низкие значения. Аналогичные исследования, проведенные за последние годы, никогда не показывали интереса к созданию собственного дела на уровне менее 10% от числа опрошенных. Доля тех, кто уже вовлечен в предпринимательство, также существенно просела по сравнению с показателями за последнее десятилетие. Таким образом, речь идет не о текущем отклонении и не о статистической погрешности, речь о тенденции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных