Малый бизнес не хочет учиться

Такой расклад не случаен. Из малого и среднего бизнеса уходят или планируют уйти не только сотрудники, но и сами предприниматели, а число тех, кто хотя бы потенциально мог прийти им на смену, не растет, а падает. Недавнее исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ, показало, что только 7,3% россиян планируют создание собственного бизнеса в ближайшие месяцы, при этом лишь у 6,8% наших сограждан собственное предприятие уже имеется. Это очень низкие значения. Аналогичные исследования, проведенные за последние годы, никогда не показывали интереса к созданию собственного дела на уровне менее 10% от числа опрошенных. Доля тех, кто уже вовлечен в предпринимательство, также существенно просела по сравнению с показателями за последнее десятилетие. Таким образом, речь идет не о текущем отклонении и не о статистической погрешности, речь о тенденции.