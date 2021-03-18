Социальный лифт застрял

В Германии к годовщине введения коронавирусных ограничений был опубликован совместный отчет Научного центра Берлина, Федерального института исследований населения и Федерального статистического управления о социальном неравенстве в условиях пандемии. Это 500-страничное исследование должно лечь в основу немецкой социальной политики. Но оно также демонстрирует шаткость позиций партий правящей коалиции в преддверии выборов в бундестаг.