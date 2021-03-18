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Социальный лифт застрял

Общество без вертикальной мобильности обречено на стагнацию
Алексей Сахнин
Эксперты немецкого федерального правительства констатируют: шансы вырваться из ситуаций «бедности» и «прекарности» и попасть хотя бы в «нижний средний уровень» значительно уменьшились с начала 1990-х /Reuters

В Германии к годовщине введения коронавирусных ограничений был опубликован совместный отчет Научного центра Берлина, Федерального института исследований населения и Федерального статистического управления о социальном неравенстве в условиях пандемии. Это 500-страничное исследование должно лечь в основу немецкой социальной политики. Но оно также демонстрирует шаткость позиций партий правящей коалиции в преддверии выборов в бундестаг.

Отчет показывает, что пандемия сработала «как увеличительное стекло», усилив социальную поляризацию. Она больно ударила по бедным слоям, а обеспеченным зачастую оказалась даже выгодной. 15,5 млн семей потеряли доход. Имущество верхних 10% превысило половину совокупного национального богатства из-за роста цен на недвижимость, а на долю нижней половины домохозяйств приходится теперь лишь 1% богатства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных