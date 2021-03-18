Социальный лифт застрял

Социальный лифт застрялОбщество без вертикальной мобильности обречено на стагнацию
В Германии к годовщине введения коронавирусных ограничений был опубликован совместный отчет Научного центра Берлина, Федерального института исследований населения и Федерального статистического управления о социальном неравенстве в условиях пандемии. Это 500-страничное исследование должно лечь в основу немецкой социальной политики. Но оно также демонстрирует шаткость позиций партий правящей коалиции в преддверии выборов в бундестаг.
Отчет показывает, что пандемия сработала «как увеличительное стекло», усилив социальную поляризацию. Она больно ударила по бедным слоям, а обеспеченным зачастую оказалась даже выгодной. 15,5 млн семей потеряли доход. Имущество верхних 10% превысило половину совокупного национального богатства из-за роста цен на недвижимость, а на долю нижней половины домохозяйств приходится теперь лишь 1% богатства.