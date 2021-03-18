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Без вакцинных паспортов «Спутник V» лишается экспортного потенциала

Препятствия для международного признания российской вакцины находятся внутри страны
Олег Барабанов , программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО, д. п. н.
Андрей Гордеев / Ведомости

Действие европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса могут распространить на людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Об этом рассказала испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники. Фоном для этой новости стали истерический отказ в последние дни многих европейских стран от AstraZeneca и дефицит Pfizer в ЕС при действительно, объективно хороших, без шапкозакидательства, результатах «Спутника V».

Сама российская вакцина сейчас находится на рассмотрении властей Евросоюза (ЕС), ее проверяют на соответствие стандартам ЕС. При этом вакцину уже одобрили власти Венгрии, Словакии и Северной Македонии. О поставках российского препарата также задумались в Швеции, Чехии, Хорватии. Однако спешить радоваться Москве пока не стоит. Даже формальное разрешение от ЕС на «распространение» может упереться в проблемы политического, технического и бюрократического свойства на уровне воплощения решения. Главное, пожалуй, заключается в том, что сама идея «вакцинного паспорта» уже практически реальность в ЕС, а у нас – спорная тема. И спорная по вполне объективным, а не надуманным обстоятельствам. Таким образом, проблемы могут возникнуть в самом механизме «стыковки» «Спутника V» с другими странами, в первую очередь со странами ЕС. Даже если решение о такой стыковке будет согласовано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных