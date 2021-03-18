Без вакцинных паспортов «Спутник V» лишается экспортного потенциала

Сама российская вакцина сейчас находится на рассмотрении властей Евросоюза (ЕС), ее проверяют на соответствие стандартам ЕС. При этом вакцину уже одобрили власти Венгрии, Словакии и Северной Македонии. О поставках российского препарата также задумались в Швеции, Чехии, Хорватии. Однако спешить радоваться Москве пока не стоит. Даже формальное разрешение от ЕС на «распространение» может упереться в проблемы политического, технического и бюрократического свойства на уровне воплощения решения. Главное, пожалуй, заключается в том, что сама идея «вакцинного паспорта» уже практически реальность в ЕС, а у нас – спорная тема. И спорная по вполне объективным, а не надуманным обстоятельствам. Таким образом, проблемы могут возникнуть в самом механизме «стыковки» «Спутника V» с другими странами, в первую очередь со странами ЕС. Даже если решение о такой стыковке будет согласовано.