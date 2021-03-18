Углеродный налог за ЕС заплатят другие страны

Углеродный налог за ЕС заплатят другие страныБюджетный интерес зеленой резолюции Европарламента
Парламент Евросоюза принял резолюцию о введении углеродного налога, или механизма таможенной углеродной корректировки (carbon border adjustment mechanism – CBAM). Налоговое регулирование считается отличным инструментом для того, чтобы произвести необходимые изменения в экономике. С климатической проблемой, говорят в ЕС, дело обстоит точно так же. Надо ввести углеродный налог и его постепенно поднимать, и тогда все источники парниковых газов станут экономически разорительными и уступят место беспарниковым.
Идея введения углеродного налога не нова. Ее высказывал еще президент Франции Жак Ширак в 2000-х гг. Но протекционизм (а тогда это определяли именно как протекционизм) был не по вкусу Брюсселю, который проводил политику свободной торговли и учил этому других. Но вот наконец Евросоюз созрел. Более того, такой общеевропейский налог объявлен краеугольным камнем «Европейской зеленой сделки» и призван защитить европейские компании, которые готовы перейти на менее парниковые, но более затратные технологии, от их зарубежных «углеродных» конкурентов.