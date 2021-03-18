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Углеродный налог за ЕС заплатят другие страны

Бюджетный интерес зеленой резолюции Европарламента
Игорь Алабужин , политолог, эксперт по вопросам энергетики
Tim Wimborne / Reuters

Парламент Евросоюза принял резолюцию о введении углеродного налога, или механизма таможенной углеродной корректировки (carbon border adjustment mechanism – CBAM). Налоговое регулирование считается отличным инструментом для того, чтобы произвести необходимые изменения в экономике. С климатической проблемой, говорят в ЕС, дело обстоит точно так же. Надо ввести углеродный налог и его постепенно поднимать, и тогда все источники парниковых газов станут экономически разорительными и уступят место беспарниковым.

Идея введения углеродного налога не нова. Ее высказывал еще президент Франции Жак Ширак в 2000-х гг. Но протекционизм (а тогда это определяли именно как протекционизм) был не по вкусу Брюсселю, который проводил политику свободной торговли и учил этому других. Но вот наконец Евросоюз созрел. Более того, такой общеевропейский налог объявлен краеугольным камнем «Европейской зеленой сделки» и призван защитить европейские компании, которые готовы перейти на менее парниковые, но более затратные технологии, от их зарубежных «углеродных» конкурентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных