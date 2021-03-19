Механизм защиты и поощрения капиталовложений стоит скорректировать

Действительно ли СЗПК является настолько привлекательным механизмом для инвестора? Да, это так. Хотя бы в силу того, что по закону инвестор не принимает на себя обязательств в юридическом смысле и не несет ответственности за незавершенный инвестиционный проект. Единственным негативным последствием для него будет расторжение СЗПК и прекращение получения льгот. При этом льготы увязываются как раз с реализацией инвестиционного проекта, точнее, с его либо продолжением (стабилизационная оговорка), либо завершением (возмещение затрат на инфраструктуру невозможно до полной реализации проекта). Все это лишает недобросовестные компании стимула заключать СЗПК только ради получения льгот, без реального намерения реализовать проект. Другое дело, что если проект замораживается на полпути по объективным причинам, то государство готово принять на себя такие риски. Таким образом, недобросовестным компаниям незачем заключать СЗПК, а добросовестные компании могут его заключить, не боясь ответственности.