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Механизм защиты и поощрения капиталовложений стоит скорректировать

И тогда цель заключить до 2024 года не менее тысячи СЗПК станет выполнимой
Максим Башкатов , руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок
Андрей Гордеев / Ведомости

До 1 апреля 2021 г. в России действует так называемый временный порядок закона о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Всего на текущий момент подписано 25 таких соглашений, но очевидно, что механизм будет востребован у бизнеса и после «пилота». На продолжение практики рассчитывает и государство, которое ставит амбициозную цель – заключить не менее 1000 СЗПК до 2024 г. Цель реальная, но, чтобы ее выполнить, потребуется корректировка закона.

Действительно ли СЗПК является настолько привлекательным механизмом для инвестора? Да, это так. Хотя бы в силу того, что по закону инвестор не принимает на себя обязательств в юридическом смысле и не несет ответственности за незавершенный инвестиционный проект. Единственным негативным последствием для него будет расторжение СЗПК и прекращение получения льгот. При этом льготы увязываются как раз с реализацией инвестиционного проекта, точнее, с его либо продолжением (стабилизационная оговорка), либо завершением (возмещение затрат на инфраструктуру невозможно до полной реализации проекта). Все это лишает недобросовестные компании стимула заключать СЗПК только ради получения льгот, без реального намерения реализовать проект. Другое дело, что если проект замораживается на полпути по объективным причинам, то государство готово принять на себя такие риски. Таким образом, недобросовестным компаниям незачем заключать СЗПК, а добросовестные компании могут его заключить, не боясь ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных