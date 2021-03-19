Байден поджигает мировой дом

Контекст, в котором Джо Байден произнес фразу о «Путине-убийце», позволял если не отыграть, то смягчить реакцию, объяснив высказывание медийной ловушкой, размытостью вопроса или невысоким статусом беседы. Но случилось обратное: высказывание обрело предельную жесткость. Игнорировать его теперь невозможно, оно обязательно будет опосредовать любую дальнейшую коммуникацию с американской стороной. Персонализация всегда воспринимается острее, чем размытая критика государства.