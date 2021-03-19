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Байден поджигает мировой дом

Список главных угроз человечества может пополниться риском глобального конфликта
Алексей Фирсов
Jonathan Ernst / Reuters

Контекст, в котором Джо Байден произнес фразу о «Путине-убийце», позволял если не отыграть, то смягчить реакцию, объяснив высказывание медийной ловушкой, размытостью вопроса или невысоким статусом беседы. Но случилось обратное: высказывание обрело предельную жесткость. Игнорировать его теперь невозможно, оно обязательно будет опосредовать любую дальнейшую коммуникацию с американской стороной. Персонализация всегда воспринимается острее, чем размытая критика государства.

Ситуация крайне нетипичная, как реагировать – непонятно, однако реакция требуется и внешней, и внутренней аудитории. Спонтанные выступления депутатов Госдумы в стиле «Байден – параноик, сраженный деменцией» выглядят зачетным порывом, но уверенности, что их услышит другая сторона, недостает. А без этого принцип политического мачизма ставится под сомнение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных