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Повышение ставки ЦБ может вовсе не сказаться на инфляции

Экономисты спорят, стоило ли Банку России поднимать ключевую ставку
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 г. Повышение небольшое, на 0,25 п. п. (с 4,25 до 4,5%), но само решение имеет принципиальное значение и поэтому уже вызвало очень бурную реакцию и полярные оценки – от поддержки ЦБ до обвинений в подрыве экономического роста.

Регулятор при принятии решения испытывал сильное давление, причем подавляющее большинство аналитиков накануне ожидало, что ЦБ оставит ставку в покое. Среди основных аргументов в пользу сохранения ставки эксперты приводили, в частности, такой: на предыдущем уровне ставка держалась всего полгода, этого явно недостаточно для перезапуска инвестиционной и потребительской активности. Мало того, месяц назад МВФ рекомендовал российскому ЦБ не повышать, а, наоборот, снизить ставку до 4%, для того чтобы стимулировать экономический рост. Инфляционные риски эксперты МВФ посчитали краткосрочными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных