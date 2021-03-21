Повышение ставки ЦБ может вовсе не сказаться на инфляции

Повышение ставки ЦБ может вовсе не сказаться на инфляцииЭкономисты спорят, стоило ли Банку России поднимать ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 г. Повышение небольшое, на 0,25 п. п. (с 4,25 до 4,5%), но само решение имеет принципиальное значение и поэтому уже вызвало очень бурную реакцию и полярные оценки – от поддержки ЦБ до обвинений в подрыве экономического роста.
Регулятор при принятии решения испытывал сильное давление, причем подавляющее большинство аналитиков накануне ожидало, что ЦБ оставит ставку в покое. Среди основных аргументов в пользу сохранения ставки эксперты приводили, в частности, такой: на предыдущем уровне ставка держалась всего полгода, этого явно недостаточно для перезапуска инвестиционной и потребительской активности. Мало того, месяц назад МВФ рекомендовал российскому ЦБ не повышать, а, наоборот, снизить ставку до 4%, для того чтобы стимулировать экономический рост. Инфляционные риски эксперты МВФ посчитали краткосрочными.