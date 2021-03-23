В горе и в крепости

Слова Джозефа Байдена про российского президента переводят нарастающий конфликт между странами в новое качество. Вести дела с «убийцей» едва ли проще, чем с «империей зла», как почти 40 лет назад назвал СССР Рональд Рейган. При нем холодная война достигла максимального накала и закончилась поражением социалистического блока и крахом Советского Союза. Сегодняшнее обострение новой холодной войны выглядит как косплей Рейгана с его «крестовым походом».