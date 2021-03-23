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В горе и в крепости

Как России не повторить судьбу СССР
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

Слова Джозефа Байдена про российского президента переводят нарастающий конфликт между странами в новое качество. Вести дела с «убийцей» едва ли проще, чем с «империей зла», как почти 40 лет назад назвал СССР Рональд Рейган. При нем холодная война достигла максимального накала и закончилась поражением социалистического блока и крахом Советского Союза. Сегодняшнее обострение новой холодной войны выглядит как косплей Рейгана с его «крестовым походом».

При этом роль афганского капкана, который высасывал из СССР деньги и требовал проливать кровь, может сыграть Донбасс. А политический кризис в Белоруссии способен превратиться в аналог растянувшегося на все 80-е кризиса в Польше. Планы новой американской администрации нормализовать отношения с Ираном чреваты долгосрочным падением цен на углеводороды – как это было накануне перестройки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных