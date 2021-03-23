В горе и в крепости

В горе и в крепостиКак России не повторить судьбу СССР
Слова Джозефа Байдена про российского президента переводят нарастающий конфликт между странами в новое качество. Вести дела с «убийцей» едва ли проще, чем с «империей зла», как почти 40 лет назад назвал СССР Рональд Рейган. При нем холодная война достигла максимального накала и закончилась поражением социалистического блока и крахом Советского Союза. Сегодняшнее обострение новой холодной войны выглядит как косплей Рейгана с его «крестовым походом».
При этом роль афганского капкана, который высасывал из СССР деньги и требовал проливать кровь, может сыграть Донбасс. А политический кризис в Белоруссии способен превратиться в аналог растянувшегося на все 80-е кризиса в Польше. Планы новой американской администрации нормализовать отношения с Ираном чреваты долгосрочным падением цен на углеводороды – как это было накануне перестройки.