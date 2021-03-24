Политик и кэш

Политик и кэшСпособы коррупции становятся тестом на интеллект для чиновников
Арест крупного чиновника часто встраивается в контекст обширного замысла власти, как это и случилось с пензенским губернатором Иваном Белозерцевым. Версии могут быть различны: удар по Вячеславу Володину, передел фармацевтического рынка, парирование расследований Алексея Навального, нагнетание информационного поля перед думской кампанией. Каким бы любопытным ни был конспирологический соблазн этих трактовок, все они не отменяют факта редкого слабоумия отдельных подследственных, продолжающих хранить дома полмиллиарда рублей наличными и коллекционирующих поражающие своей бессмысленностью предметы вроде золотых кубков для вина.
В эпоху повальной цифровизации хотелось бы видеть, что и губернаторы-коррупционеры тоже становятся более умными. Что они способны учиться на ошибках коллег и решать проблему кэша как минимум более технологично – через цифровые валюты или сложные деривативы. Однако коррупция воспроизводится в самых архаичных формах, ставя публику перед роковым вопросом: если они настолько убоги в отношении себя, где гарантия, что не посредственны и в управлении регионом? А если это так, то как работает система кадрового отбора в стране?