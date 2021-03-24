Политик и кэш

В эпоху повальной цифровизации хотелось бы видеть, что и губернаторы-коррупционеры тоже становятся более умными. Что они способны учиться на ошибках коллег и решать проблему кэша как минимум более технологично – через цифровые валюты или сложные деривативы. Однако коррупция воспроизводится в самых архаичных формах, ставя публику перед роковым вопросом: если они настолько убоги в отношении себя, где гарантия, что не посредственны и в управлении регионом? А если это так, то как работает система кадрового отбора в стране?