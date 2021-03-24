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Политик и кэш

Способы коррупции становятся тестом на интеллект для чиновников
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

Арест крупного чиновника часто встраивается в контекст обширного замысла власти, как это и случилось с пензенским губернатором Иваном Белозерцевым. Версии могут быть различны: удар по Вячеславу Володину, передел фармацевтического рынка, парирование расследований Алексея Навального, нагнетание информационного поля перед думской кампанией. Каким бы любопытным ни был конспирологический соблазн этих трактовок, все они не отменяют факта редкого слабоумия отдельных подследственных, продолжающих хранить дома полмиллиарда рублей наличными и коллекционирующих поражающие своей бессмысленностью предметы вроде золотых кубков для вина.

В эпоху повальной цифровизации хотелось бы видеть, что и губернаторы-коррупционеры тоже становятся более умными. Что они способны учиться на ошибках коллег и решать проблему кэша как минимум более технологично – через цифровые валюты или сложные деривативы. Однако коррупция воспроизводится в самых архаичных формах, ставя публику перед роковым вопросом: если они настолько убоги в отношении себя, где гарантия, что не посредственны и в управлении регионом? А если это так, то как работает система кадрового отбора в стране?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных