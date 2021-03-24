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Уроки турецких монетарных качелей

Центральный банк должен быть реально независимым
Павел Самиев
Umit Bektas / Reuters

Пока в России сторонники смягчения денежно-кредитной политики спорят с апологетами ее ужесточения и обсуждают, нужно ли было повышать ключевую ставку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу центробанка страны Наджи Агбала. Произошло это сразу же после того, как Банк Турции резко – сразу на 2 п. п., с 17 до 19%, – повысил ставку, среагировав так на продолжающийся рост потребительских цен. Инфляция в Турции сейчас составляет 15,6% (т. е., кстати говоря, почти втрое превышает российский уровень). Новым председателем Банка Турции стал Сахап Кавциоглу, профессор Стамбульского университета.

Нельзя сказать, что пала неприступная крепость – Агбал возглавлял Центробанк Турции всего-то четыре месяца. В ноябре прошлого года, после мощной девальвации турецкой лиры, он сменил на этом посту Мурата Уйсала. Тогда Агбала посчитали спасителем. Турция уже не по первому кругу проходит по циклу «отказ снижать ставку – смена главы ЦБ – снижение ставки – девальвация лиры – смена главы ЦБ – отказ снижать ставку». На наших глазах разворачивается интересная борьба двух противоположных взглядов на денежно-кредитную политику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных