Уроки турецких монетарных качелей

Пока в России сторонники смягчения денежно-кредитной политики спорят с апологетами ее ужесточения и обсуждают, нужно ли было повышать ключевую ставку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу центробанка страны Наджи Агбала. Произошло это сразу же после того, как Банк Турции резко – сразу на 2 п. п., с 17 до 19%, – повысил ставку, среагировав так на продолжающийся рост потребительских цен. Инфляция в Турции сейчас составляет 15,6% (т. е., кстати говоря, почти втрое превышает российский уровень). Новым председателем Банка Турции стал Сахап Кавциоглу, профессор Стамбульского университета.