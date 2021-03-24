Уроки турецких монетарных качелей

Уроки турецких монетарных качелейЦентральный банк должен быть реально независимым
Пока в России сторонники смягчения денежно-кредитной политики спорят с апологетами ее ужесточения и обсуждают, нужно ли было повышать ключевую ставку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу центробанка страны Наджи Агбала. Произошло это сразу же после того, как Банк Турции резко – сразу на 2 п. п., с 17 до 19%, – повысил ставку, среагировав так на продолжающийся рост потребительских цен. Инфляция в Турции сейчас составляет 15,6% (т. е., кстати говоря, почти втрое превышает российский уровень). Новым председателем Банка Турции стал Сахап Кавциоглу, профессор Стамбульского университета.
Нельзя сказать, что пала неприступная крепость – Агбал возглавлял Центробанк Турции всего-то четыре месяца. В ноябре прошлого года, после мощной девальвации турецкой лиры, он сменил на этом посту Мурата Уйсала. Тогда Агбала посчитали спасителем. Турция уже не по первому кругу проходит по циклу «отказ снижать ставку – смена главы ЦБ – снижение ставки – девальвация лиры – смена главы ЦБ – отказ снижать ставку». На наших глазах разворачивается интересная борьба двух противоположных взглядов на денежно-кредитную политику.