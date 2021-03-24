За приоритеты углю расплачиваются РЖД и остальные отрасли

В последнее время руководство страны неоднократно публично демонстрировало поддержку угольной промышленности. Сначала президент Владимир Путин заявил о необходимости наращивания экспорта угля на 30% за три года. Потом премьер Михаил Мишустин посетил Кемерово и по итогам совещания дал ряд поручений по обеспечению вывоза угля, в том числе за счет приоритетного доступа угольщиков к железнодорожной инфраструктуре. Следом Минэкономразвития объявило об актуализации расчета ФНБ для инвестиций в стройку дальневосточных транспортных магистралей.