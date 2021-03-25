Блокчейн – это новый интернет

Эволюция блокчейна сильно напоминает эволюцию интернета. В начале и середине 1990-х гг. не было понимания возможностей глобальной сети. Существовали статистические веб-сайты и самые примитивные поисковики. Но все мы знаем, что в итоге случилось с интернетом: он проник во все уголки жизни с социальными медиа, мессенджерами, мобильными приложениями. То же, по сути, и с блокчейном.