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Блокчейн – это новый интернет

Решения на его основе нужно принять и развивать
Александр Филатов , сооснователь TON Labs (ключевого разработчика протокола Free TON)
Getty Images

Эволюция блокчейна сильно напоминает эволюцию интернета. В начале и середине 1990-х гг. не было понимания возможностей глобальной сети. Существовали статистические веб-сайты и самые примитивные поисковики. Но все мы знаем, что в итоге случилось с интернетом: он проник во все уголки жизни с социальными медиа, мессенджерами, мобильными приложениями. То же, по сути, и с блокчейном.

Новые мини-революции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных