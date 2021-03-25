Криптовалюта может создать новое общество

Криптовалюта может создать новое обществоХотя его появлению будут всячески сопротивляться и государства, и бизнес
Сама технология блокчейна еще несовершенна, ей предстоит пройти длинный путь – в частности, решить проблемы, связанные с большими объемами данных, масштабируемостью и интероперабельностью. Тем не менее блокчейн находит применение уже сейчас, выполняя роль инфраструктуры для цифровой трансформации многих процессов. Открытость и доступность – самые большие ценности применения блокчейна, и за десятилетие, прошедшее с момента возникновения технологии, они не поменялись и не померкли. Причем эти ценности можно нести как с помощью открытых и децентрализованных блокчейн-сетей, так и с помощью закрытых сетей, у которых фактически есть оператор. Финансовые решения, основанные на распределенных реестрах, развиваются активнее всего. В области открытых децентрализованных протоколов безусловным трендом прошлого года является концепция децентрализованных финансов (DeFi), а в области закрытых распределенных систем – цифровые версии национальных валют (Central-Bank Digital Currencies).
Вообще, инфраструктура для денег и цифровых финансовых активов была и будет первой и самой естественной ролью для блокчейна. За ней следуют все остальные сценарии. В корпоративном сегменте их по-прежнему не очень много, но там, где потенциал технологии, что называется, «попадает» в процесс, получаются уникальные решения. Канонический пример – использование блокчейна в цепочках поставок и логистических процессах для снижения транзакционных издержек. А в 2020 г. вырос интерес к применению технологии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Кстати, Россия сейчас одна из лидирующих стран по применению систем голосования, основанных на технологии блокчейна, – используемая ЦИК система ДЭГа построена как раз на блокчейне. Есть и другие актуальные сценарии, рассчитанные на использование в энергетике, сфере коммунальных услуг, здравоохранении, управлении интеллектуальной собственностью, программах лояльности.