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Криптовалюта может создать новое общество

Хотя его появлению будут всячески сопротивляться и государства, и бизнес
Александр Иванов , основатель блокчейн-платформы Waves Enterprise
Евгений Разумный / Ведомости

Сама технология блокчейна еще несовершенна, ей предстоит пройти длинный путь – в частности, решить проблемы, связанные с большими объемами данных, масштабируемостью и интероперабельностью. Тем не менее блокчейн находит применение уже сейчас, выполняя роль инфраструктуры для цифровой трансформации многих процессов. Открытость и доступность – самые большие ценности применения блокчейна, и за десятилетие, прошедшее с момента возникновения технологии, они не поменялись и не померкли. Причем эти ценности можно нести как с помощью открытых и децентрализованных блокчейн-сетей, так и с помощью закрытых сетей, у которых фактически есть оператор. Финансовые решения, основанные на распределенных реестрах, развиваются активнее всего. В области открытых децентрализованных протоколов безусловным трендом прошлого года является концепция децентрализованных финансов (DeFi), а в области закрытых распределенных систем – цифровые версии национальных валют (Central-Bank Digital Currencies).

Вообще, инфраструктура для денег и цифровых финансовых активов была и будет первой и самой естественной ролью для блокчейна. За ней следуют все остальные сценарии. В корпоративном сегменте их по-прежнему не очень много, но там, где потенциал технологии, что называется, «попадает» в процесс, получаются уникальные решения. Канонический пример – использование блокчейна в цепочках поставок и логистических процессах для снижения транзакционных издержек. А в 2020 г. вырос интерес к применению технологии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Кстати, Россия сейчас одна из лидирующих стран по применению систем голосования, основанных на технологии блокчейна, – используемая ЦИК система ДЭГа построена как раз на блокчейне. Есть и другие актуальные сценарии, рассчитанные на использование в энергетике, сфере коммунальных услуг, здравоохранении, управлении интеллектуальной собственностью, программах лояльности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных