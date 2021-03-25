Централизованные деньги в конце концов исчезнут

Централизованные деньги в конце концов исчезнутЭто проблема для суверенитета России, но одновременно шанс создать национальную цифровую экосистему
Общая капитализация рынка криптовалют в начале января 2021 г. превысила $1 трлн (а в феврале эту планку преодолела капитализация одного только биткойна). За прошлый год этот показатель вырос более чем в 5 раз. Крупные компании, часть из которых торгуется на NASDAQ, начали инвестировать в биткойн и альткойны (в «убийц банков», «цифровое золото», «золото 2.0») как в средство защиты денег от обесценивания. Покупка Tesla биткойнов на сумму в $1,5 млрд и планы компании принимать их в оплату за свою продукцию еще сильнее стимулируют рынок криптовалют.
По сути, появление еще в 2009 г. нового вида цифровых денег – биткойна – стало своеобразной общественной реакцией на масштабные проблемы с ликвидностью и банкротства крупных банков во время мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. Впрочем, те же тенденции вынуждают правительства многих стран искать новые модели финансовой системы на основе национальных цифровых валют, выпускаемых центральными банками.