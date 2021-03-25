Централизованные деньги в конце концов исчезнут

Общая капитализация рынка криптовалют в начале января 2021 г. превысила $1 трлн (а в феврале эту планку преодолела капитализация одного только биткойна). За прошлый год этот показатель вырос более чем в 5 раз. Крупные компании, часть из которых торгуется на NASDAQ, начали инвестировать в биткойн и альткойны (в «убийц банков», «цифровое золото», «золото 2.0») как в средство защиты денег от обесценивания. Покупка Tesla биткойнов на сумму в $1,5 млрд и планы компании принимать их в оплату за свою продукцию еще сильнее стимулируют рынок криптовалют.