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Централизованные деньги в конце концов исчезнут

Это проблема для суверенитета России, но одновременно шанс создать национальную цифровую экосистему
Юрий Припачкин , президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, д. т. н.
Взрывной рост возможностей новых технологий и отставание России в их системном развитии ставят под угрозу не только экономическую состоятельность страны, но и ее суверенитет /Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Общая капитализация рынка криптовалют в начале января 2021 г. превысила $1 трлн (а в феврале эту планку преодолела капитализация одного только биткойна). За прошлый год этот показатель вырос более чем в 5 раз. Крупные компании, часть из которых торгуется на NASDAQ, начали инвестировать в биткойн и альткойны (в «убийц банков», «цифровое золото», «золото 2.0») как в средство защиты денег от обесценивания. Покупка Tesla биткойнов на сумму в $1,5 млрд и планы компании принимать их в оплату за свою продукцию еще сильнее стимулируют рынок криптовалют.

По сути, появление еще в 2009 г. нового вида цифровых денег – биткойна – стало своеобразной общественной реакцией на масштабные проблемы с ликвидностью и банкротства крупных банков во время мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. Впрочем, те же тенденции вынуждают правительства многих стран искать новые модели финансовой системы на основе национальных цифровых валют, выпускаемых центральными банками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных