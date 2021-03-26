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Начальству все равно виднее

Россияне готовы передать решение о переходе на четырехдневку работодателям
Андрей Стась
Источники в крупных российских компаниях сообщают о провале подобных экспериментов /PIXABAY

В Госдуме обсуждают введение в стране четырехдневной рабочей недели. Депутат-единоросс Сергей Вострецов говорит чуть ли не о неизбежности четырехдневки. При этом исследование SuperJob показывает, что перспектива сокращения рабочего времени неоднозначно воспринимается в обществе.

24% опрошенных респондентов выступили за новые выходные, а заодно еще и за увеличение числа праздничных дней; 16% поддерживают только введение сокращенной рабочей недели и новых праздников не хотят; 10% хотят праздников, а четырехдневку – нет. Наконец, 26% против любых новых праздников и выходных. Главным опасением, сдерживающим интерес к четырехдневке, является перспектива пропорционального сокращения зарплаты. Любопытно при этом, что решение о переходе на четырехдневку большинство опрошенных (47%) считают необходимым оставить за работодателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных