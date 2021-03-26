Начальству все равно виднее

24% опрошенных респондентов выступили за новые выходные, а заодно еще и за увеличение числа праздничных дней; 16% поддерживают только введение сокращенной рабочей недели и новых праздников не хотят; 10% хотят праздников, а четырехдневку – нет. Наконец, 26% против любых новых праздников и выходных. Главным опасением, сдерживающим интерес к четырехдневке, является перспектива пропорционального сокращения зарплаты. Любопытно при этом, что решение о переходе на четырехдневку большинство опрошенных (47%) считают необходимым оставить за работодателем.