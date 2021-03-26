Контейнеровоз Ever Given застрял надолго

23 марта в 7.40 по восточноевропейскому времени (8.40 мск) судно, следовавшее из Малайзии в Нидерланды, село на мель в Суэцком канале. Из-за сильного ветра и плохой видимости оно отклонилось от курса, зарылось носом в один берег, после чего его развернуло так, что корма тоже оказалась на мели – но уже у другого берега. Таким образом, контейнеровоз полностью блокировал движение по каналу. Первые попытки снять его с мели успехом не увенчались, и теперь эксперты говорят, что на это может уйти до нескольких недель. «Контейнеровоз лежит на песке, как гигантский выбросившийся на сушу кит. Возможно, нам потребуется разгрузить судно, только тогда усилия буксиров и экскаваторов дадут плоды», – цитирует Reuters Питера Бердовски, гендиректора нидерландской компании Royal Boskalis Westminster, ведущей работы по спасению судна. В операции участвуют восемь буксиров. А ее завершения ждут уже более 150 других контейнеровозов, танкеров и балкеров с товарами, нефтью, газом и зерном, застрявших в пробке в Суэцком канале.