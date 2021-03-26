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Контейнеровоз Ever Given застрял надолго

Пробка в Суэцком канале обходится в $400 млн в час
Илья Виноградов
Контейнеровоз Ever Given — вещь недели /Suez CANAL / AFP

Контейнеровоз Ever Given, печально теперь знаменитый, сегодня как кость в горле для всего делового мира.

23 марта в 7.40 по восточноевропейскому времени (8.40 мск) судно, следовавшее из Малайзии в Нидерланды, село на мель в Суэцком канале. Из-за сильного ветра и плохой видимости оно отклонилось от курса, зарылось носом в один берег, после чего его развернуло так, что корма тоже оказалась на мели – но уже у другого берега. Таким образом, контейнеровоз полностью блокировал движение по каналу. Первые попытки снять его с мели успехом не увенчались, и теперь эксперты говорят, что на это может уйти до нескольких недель. «Контейнеровоз лежит на песке, как гигантский выбросившийся на сушу кит. Возможно, нам потребуется разгрузить судно, только тогда усилия буксиров и экскаваторов дадут плоды», – цитирует Reuters Питера Бердовски, гендиректора нидерландской компании Royal Boskalis Westminster, ведущей работы по спасению судна. В операции участвуют восемь буксиров. А ее завершения ждут уже более 150 других контейнеровозов, танкеров и балкеров с товарами, нефтью, газом и зерном, застрявших в пробке в Суэцком канале.

Ever Given – один из крупнейших контейнеровозов в мире – был заложен на верфи японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding в декабре 2015 г. и спущен на воду в мае 2018 г. Он имеет осадку в 14,5 м и принадлежит к классу Golden. Владельцем Ever Given является японская компания Shoei Kisen Kaisha, порт приписки – Панама. Это один из 11 контейнеровозов серии, построенной по заказу одного из лидеров морских контейнерных перевозок – компании Evergreen Marine. Суда рассчитаны на перевозку от 20 124 (как Ever Given) до 20 160 TEU (эквивалент объема стандартного контейнера длиной 20 х 8 футов, или 6,1 х 2,44 м). Судно укомплектовано двигателем Man мощностью 59 300 кВт и двумя боковыми подруливающими устройствами, его крейсерская скорость – 22,8 узла. Крупнейшие контейнеровозы, в том числе Ever Given, имеют длину 400 м – это чуть меньше, чем высота Empire State Building в Нью-Йорке (около 440 м), и чуть больше, чем высота башни «Федерация» в «Москва-сити» (около 370 м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных