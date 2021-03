Контейнеровоз Ever Given застрял надолго

Ever Given – один из крупнейших контейнеровозов в мире – был заложен на верфи японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding в декабре 2015 г. и спущен на воду в мае 2018 г. Он имеет осадку в 14,5 м и принадлежит к классу Golden. Владельцем Ever Given является японская компания Shoei Kisen Kaisha, порт приписки – Панама. Это один из 11 контейнеровозов серии, построенной по заказу одного из лидеров морских контейнерных перевозок – компании Evergreen Marine. Суда рассчитаны на перевозку от 20 124 (как Ever Given) до 20 160 TEU (эквивалент объема стандартного контейнера длиной 20 х 8 футов, или 6,1 х 2,44 м). Судно укомплектовано двигателем Man мощностью 59 300 кВт и двумя боковыми подруливающими устройствами, его крейсерская скорость – 22,8 узла. Крупнейшие контейнеровозы, в том числе Ever Given, имеют длину 400 м – это чуть меньше, чем высота Empire State Building в Нью-Йорке (около 440 м), и чуть больше, чем высота башни «Федерация» в «Москва-сити» (около 370 м).