Рестораны ждет грустный апрель

И вот – бац, коронавирус «по заданию партии» отступает. И нужно каким-то образом платить выросшую аренду и отсроченные на полгода, а не списанные навсегда налоги с арестованных счетов. Нужно быть по-старому вкусными – без поваров, чистыми – без уборщиц и узнавать гостей – без старых официантов. Нужно играть в игру «Как же мы вас ждали» с каждым гостем, которого не было год или полгода. Нужно создавать праздник и, как идиот после лоботомии, изображать стабильность и постоянство. Делать вид, будто это у кого-то, может, все и не очень, но именно у нас все замечательно. Будто мы не имеем права быть откровенными в своей бедности и зависимости от количества гостей, будто особо пострадавшей отрасль была названа из-за кого-то другого, но точно не из-за тебя. А то вдруг выздоровевший нос гостя учует дух лузерства. И вот, уподобляясь инстаграм-тюнингованным моделям, которых в реальности не увидишь никогда, рестораторы прыгают с кисточками шоу-герлс и создают ощущение успеха бизнеса, полных посадок и прежних прибылей.