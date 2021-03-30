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Никакого евразийства нет

Китай никогда не станет альтернативой фундаментальному европейскому выбору России
Алексей Фирсов
Денис Абрамов / Ведомости

Недавний визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Пекин запомнился помимо общих дружеских деклараций развернутым идеологическим посылом об «особых путях», невозможности «универсальных норм», отсутствии «единой модели демократии». Китайский вектор – важный компонент внутренней политики, он показывает населению, что Россия не одинока в этом мире, есть у нее и союзники, есть с кем поразмыслить о гармонии дао. Мода на Китай искусственно подстегивалась с 2014 г., на раннем этапе приняла характер эйфории, а затем перешла на уровень искусственного допинга. Теперь появились новые основания для альянса: не общая ценностная платформа или экономические мегапроекты, а культ инаковости – у каждого свой путь, давайте оставим наши страны в покое.

Парадокс в том, что Россия мучительно пытается сблизиться со страной, культурная платформа которой построена на принципиально других основаниях, и при этом не менее мучительно отрывается от своей реальной основы – Европы. Отношения с Европой приобрели странную форму вечного «расставания – возвращения». Казалось бы, никогда мы не были так далеки друг от друга, а вспыхнувшая в последние недели эскалация, обмен резкими репликами напоминают добивание последних тарелок. Но, как нередко бывает в таких ситуациях, чем радикальнее разрыв, тем острее ощущение, что деться нам некуда, никакой Китай не станет альтернативой фундаментальному европейскому выбору, а разговоры об особой евразийской цивилизации – при реальной аналитической попытке выделить эти особенности – создают впечатление дикой эклектики вроде «московского коттеджного дизайна в азиатском стиле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных