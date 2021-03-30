Биньямину Нетаньяху к кризису не привыкать

В Израиле на минувшей неделе прошли парламентские выборы – четвертые за последние два года. Но политическая ситуация в стране яснее не стала, все по-прежнему в подвешенном состоянии. По итогам выборов ни блок премьера Биньямина Нетаньяху (религиозные и националистические правые партии), ни блок его оппонентов (лоскутное одеяло правых, левых и центристских фракций) не получает устойчивого большинства без согласия арабской партии РААМ («Объединенный арабский список»), связанной с исламистами. РААМ имеет в кнессете всего четыре мандата, но именно эти голоса могут стать решающими. Это придает ситуации особую остроту.