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Биньямину Нетаньяху к кризису не привыкать

Сложная политическая ситуация не мешает ему оставаться у власти
Михаил Магид , востоковед
AP

В Израиле на минувшей неделе прошли парламентские выборы – четвертые за последние два года. Но политическая ситуация в стране яснее не стала, все по-прежнему в подвешенном состоянии. По итогам выборов ни блок премьера Биньямина Нетаньяху (религиозные и националистические правые партии), ни блок его оппонентов (лоскутное одеяло правых, левых и центристских фракций) не получает устойчивого большинства без согласия арабской партии РААМ («Объединенный арабский список»), связанной с исламистами. РААМ имеет в кнессете всего четыре мандата, но именно эти голоса могут стать решающими. Это придает ситуации особую остроту.

Лидер РААМ Мансур Аббас заявил, что готов сотрудничать с «кем угодно» в обмен на инвестиции в арабские регионы Израиля. В воскресенье состоялась встреча Яира Лапида, главы партии «Еш Атид» (и одного из центральных противников Нетаньяху) с Аббасом. Переговоры с ним ведет и блок Нетаньяху. Но результатов пока нет. Кризис налицо. Парадоксальным образом он сочетается с тем, что последние 12 лет премьер-министром остается один и тот же человек – Нетаньяху.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных