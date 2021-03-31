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Бренд-активизм провоцирует конфликт культур

Скандал вокруг H&M демонстрирует банкротство универсальных ценностей
Алексей Фирсов
Clodagh Kilcoyne / Reuters

Шведский концерн H&M уже, казалось бы, сыграл стандартную партию на поле «устойчивого развития», обвинив производителей хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР в использовании принудительного труда на плантациях. Последовавшие за этим массовый бойкот китайцами бренда H&M, закрытие его торговых центров, стирание точек продаж из цифровых приложений по вызову такси – все это вопросы локального, пусть и огромного, рынка. Но кейс полезен: он демонстрирует, как легко бренд-активизм переходит в область культурных конфликтов.

Столкновение глобального бизнеса с местным контекстом становится борьбой интерпретаций. Что понимать под «принудительным трудом»? Ведь в каком-то смысле любой труд принудителен. Но в некоторых случаях сильному игроку удается доказать свою претензию на универсальность и возможность судить аборигенов с позиций «вечного разума», а в других «колесницы прогресса» вязнут в сопротивлении среды. Дискуссия о возможности универсальных ценностей, единой шкалы оценки явлений в разных культурах становится теперь не университетом упражнений, а реальной рыночной политикой. Вправе ли интернациональный бизнес приносить оценки, выкованные в парадигме «устойчивого развития», на другую культурную почву? Можем ли мы быть уверены в том, что понимаем друг друга на уровне ключевых конструкций? Вполне допустимо, что в странах вне западного контура будут возможны встречные претензии: вам не нравится, как у нас работают, а нам не нравится, допустим, шведская гендерная политика, и что теперь?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных