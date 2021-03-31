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В Ереване соревнуются за любовь Москвы

На досрочных выборах в Армении победит тот, кого поддержит Россия
Геворг Мирзаян , доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ
Artem Mikryukov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время подаст в отставку. Но совсем не потому, что он признал себя в чем-то виновным почти за три года премьерства, нет – отставка является необходимым условием для проведения в июне досрочных парламентских выборов. До них Пашинян планирует возглавлять страну в качестве и. о. премьер-министра, а после хочет снова стать премьером. Все это, конечно, удивительно. Удивительно, во-первых, потому, что Пашинян в принципе сохранил пост главы кабинета. Во-вторых, потому, что, сохранив его, пошел на досрочные выборы, хотя и не хотел этого делать.

Если бы кто-нибудь во время или сразу после поражения Армении в Карабахе в 2020 г. сказал, что Пашинян поведет страну на досрочные выборы, его бы в лучшем случае подняли на смех. Глубина непопулярности премьера была просто катастрофической. После подписания соглашения о прекращении огня, которое большинство армян, в том числе бывшие соратники Пашиняна, называют «позорной капитуляцией», казалось, что счет до его отставки (добровольной или насильственной) пошел буквально на часы. Однако впечатление оказалось обманчивым. Пашинян остался в кресле премьера, население, несмотря на обильное возмущение, не нашло в себе силы его сбросить, а оппозиция просто побоялась занимать его место – ведь тогда именно ей пришлось бы выполнять все условия соглашения с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым по сдаче территорий. Популярности оппозиции это точно бы не добавило. В итоге «раскаленная» ситуация парадоксальным образом оказалась «замороженной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных