В Ереване соревнуются за любовь Москвы

Если бы кто-нибудь во время или сразу после поражения Армении в Карабахе в 2020 г. сказал, что Пашинян поведет страну на досрочные выборы, его бы в лучшем случае подняли на смех. Глубина непопулярности премьера была просто катастрофической. После подписания соглашения о прекращении огня, которое большинство армян, в том числе бывшие соратники Пашиняна, называют «позорной капитуляцией», казалось, что счет до его отставки (добровольной или насильственной) пошел буквально на часы. Однако впечатление оказалось обманчивым. Пашинян остался в кресле премьера, население, несмотря на обильное возмущение, не нашло в себе силы его сбросить, а оппозиция просто побоялась занимать его место – ведь тогда именно ей пришлось бы выполнять все условия соглашения с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым по сдаче территорий. Популярности оппозиции это точно бы не добавило. В итоге «раскаленная» ситуация парадоксальным образом оказалась «замороженной».