Социальный кляп для креативного класса

Все последние годы протестующих, по негласной догматике со времен Болотной, принято называть «креативным классом». Иногда серьезно, иногда с иронией – критики оппозиции любят подчеркивать, что среди митингующих якобы почти не бывает «работяг» и что на протесты выходят «благополучные и обеспеченные». Допустим, ядро протеста действительно составляют всевозможные «криэйторы». Но именно они в результате пандемии, карантина и сопутствующих экономических неурядиц последнего времени потеряли былой лоск. И под сошедшей позолотой проступило объединяющее их начало – отсутствие социальных гарантий, стабильности, неуверенность в завтрашнем дне.