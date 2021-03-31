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Социальный кляп для креативного класса

Гарантированный доход может стать ключевой темой в ходе протестов и выборов
Михаил Романов
Будет даже странно, если ни одна из партий в своей предвыборной программе не напишет о необходимости введения или хотя бы обсуждения минимального гарантированного дохода /Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсируют весенние акции протеста в апреле и призывают людей «вернуться на улицы». Вернуться на улицы на прошедших выходных попытались их коллеги-оппозиционеры в Белоруссии – не получилось. Для оппозиции встает вопрос о смене тактики и, что куда серьезнее, о пристальном взгляде на портрет собственного сторонника – того, кто может выйти на улицы.

Все последние годы протестующих, по негласной догматике со времен Болотной, принято называть «креативным классом». Иногда серьезно, иногда с иронией – критики оппозиции любят подчеркивать, что среди митингующих якобы почти не бывает «работяг» и что на протесты выходят «благополучные и обеспеченные». Допустим, ядро протеста действительно составляют всевозможные «криэйторы». Но именно они в результате пандемии, карантина и сопутствующих экономических неурядиц последнего времени потеряли былой лоск. И под сошедшей позолотой проступило объединяющее их начало – отсутствие социальных гарантий, стабильности, неуверенность в завтрашнем дне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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