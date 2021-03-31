Социальный кляп для креативного класса

Социальный кляп для креативного классаГарантированный доход может стать ключевой темой в ходе протестов и выборов
Соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсируют весенние акции протеста в апреле и призывают людей «вернуться на улицы». Вернуться на улицы на прошедших выходных попытались их коллеги-оппозиционеры в Белоруссии – не получилось. Для оппозиции встает вопрос о смене тактики и, что куда серьезнее, о пристальном взгляде на портрет собственного сторонника – того, кто может выйти на улицы.
Все последние годы протестующих, по негласной догматике со времен Болотной, принято называть «креативным классом». Иногда серьезно, иногда с иронией – критики оппозиции любят подчеркивать, что среди митингующих якобы почти не бывает «работяг» и что на протесты выходят «благополучные и обеспеченные». Допустим, ядро протеста действительно составляют всевозможные «криэйторы». Но именно они в результате пандемии, карантина и сопутствующих экономических неурядиц последнего времени потеряли былой лоск. И под сошедшей позолотой проступило объединяющее их начало – отсутствие социальных гарантий, стабильности, неуверенность в завтрашнем дне.