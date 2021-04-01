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Coursera привлекла на IPO более $500 млн

Выход на биржу планируют и другие образовательные стартапы
Екатерина Максимушкина
Coursera — компания недели /AP

Американская платформа онлайн-образования Coursera провела 31 марта первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). За день до IPO компания объявила, что планирует продать 15,73 млн акций по цене $33 за штуку, т. е. по верхней границе объявленного ранее диапазона в $30–33 за акцию. Таким образом, Coursera намерена привлечь $519 млн. Опцион еще на 2,4 млн акций получили андеррайтеры IPO, в число которых входят банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и UBS. Рыночная стоимость компании составит $4,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. В ходе первых двух часов торгов (с 19.00 до 21.00 мск) котировки акций Coursera росли на 26% до $41,6.

Платформу Coursera запустили в 2012 г. два профессора факультета информатики Стэнфордского университета Дафна Коллер и Эндрю Ын. Миссией основателей компании стало «обеспечение всемирного доступа к первоклассному обучению», говорится в заявлении компании. Свое обещание Ын и Коллер исправно выполняют: более 200 ведущих университетов и компаний – таких как Йельский, Мичиганский и Иллинойский университеты и техгиганты Google и IBM – предлагают на платформе курсы, специализации и даже программы бакалавриата и магистратуры. Доступны на платформе и курсы российских университетов – например, Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного университета. Уже более 6000 компаний, университетов и органов управления (включая более 100 компаний из списка Fortune 500) обучали и повышали квалификацию своих сотрудников и студентов с помощью Coursera, говорится в заявлении компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных