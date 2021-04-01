Coursera привлекла на IPO более $500 млн

Платформу Coursera запустили в 2012 г. два профессора факультета информатики Стэнфордского университета Дафна Коллер и Эндрю Ын. Миссией основателей компании стало «обеспечение всемирного доступа к первоклассному обучению», говорится в заявлении компании. Свое обещание Ын и Коллер исправно выполняют: более 200 ведущих университетов и компаний – таких как Йельский, Мичиганский и Иллинойский университеты и техгиганты Google и IBM – предлагают на платформе курсы, специализации и даже программы бакалавриата и магистратуры. Доступны на платформе и курсы российских университетов – например, Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного университета. Уже более 6000 компаний, университетов и органов управления (включая более 100 компаний из списка Fortune 500) обучали и повышали квалификацию своих сотрудников и студентов с помощью Coursera, говорится в заявлении компании.