Coursera привлекла на IPO более $500 млн

Coursera привлекла на IPO более $500 млнВыход на биржу планируют и другие образовательные стартапы
Американская платформа онлайн-образования Coursera провела 31 марта первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). За день до IPO компания объявила, что планирует продать 15,73 млн акций по цене $33 за штуку, т. е. по верхней границе объявленного ранее диапазона в $30–33 за акцию. Таким образом, Coursera намерена привлечь $519 млн. Опцион еще на 2,4 млн акций получили андеррайтеры IPO, в число которых входят банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и UBS. Рыночная стоимость компании составит $4,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. В ходе первых двух часов торгов (с 19.00 до 21.00 мск) котировки акций Coursera росли на 26% до $41,6.
Платформу Coursera запустили в 2012 г. два профессора факультета информатики Стэнфордского университета Дафна Коллер и Эндрю Ын. Миссией основателей компании стало «обеспечение всемирного доступа к первоклассному обучению», говорится в заявлении компании. Свое обещание Ын и Коллер исправно выполняют: более 200 ведущих университетов и компаний – таких как Йельский, Мичиганский и Иллинойский университеты и техгиганты Google и IBM – предлагают на платформе курсы, специализации и даже программы бакалавриата и магистратуры. Доступны на платформе и курсы российских университетов – например, Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного университета. Уже более 6000 компаний, университетов и органов управления (включая более 100 компаний из списка Fortune 500) обучали и повышали квалификацию своих сотрудников и студентов с помощью Coursera, говорится в заявлении компании.