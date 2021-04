Питер Бердовски: «Мы спасали множество контейнеровозов такого размера»

«С профессиональной, технической точки зрения в этой задаче не было ничего особенного, мы спасали множество контейнеровозов такого размера, – рассказал Бердовски Financial Times (FT). – Но вот с точки зрения общественного резонанса работа, конечно, была уникальной». Бердовски имеет в виду то внимание, которое было приковано к операции в Суэцком канале с 23 марта, когда Ever Given сел на мель, а значит, и к проводившей ее Boskalis, которая публичности не ищет и в такой громкой рекламе не нуждается. В секторе морских перевозок и так все знают, что Boskalis и принадлежащая ей Smit International являются лидерами в области дноуглубительных, тяжелых транспортировочных и судоспасательных работ, а также в обслуживании морской инфраструктуры.