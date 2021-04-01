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Питер Бердовски: «Мы спасали множество контейнеровозов такого размера»

Гендиректор Royal Boskalis Westminster рассказал FT об операции по снятию Ever Given с мели
Илья Виноградов
Питер Бердовски — человек недели /MARCEL ANTONISSE / ANP via AFP

Представьте себя на месте руководителя операции по снятию с мели заблокировавшего Суэцкий канал гигантского, весом 224 000 т и размером больше высоты башни «Федерация» в «Москва-сити», контейнеровоза. Представьте, что ваш телефон разрывается от звонков очень важных людей из правительства Египта, представителей судоходных компаний, лихорадочно подсчитывающих убытки и желающих немедленно знать, когда их застрявшие в пробке суда начнут движение, и всей мировой прессы, нагнетающей страсти сообщениями о ступоре международной торговли. Представили? А вот для Питера Бердовски, генерального директора нидерландской компании Royal Boskalis Westminster, снимавшей с мели контейнеровоз Ever Given, это была обычная работа.

«С профессиональной, технической точки зрения в этой задаче не было ничего особенного, мы спасали множество контейнеровозов такого размера, – рассказал Бердовски Financial Times (FT). – Но вот с точки зрения общественного резонанса работа, конечно, была уникальной». Бердовски имеет в виду то внимание, которое было приковано к операции в Суэцком канале с 23 марта, когда Ever Given сел на мель, а значит, и к проводившей ее Boskalis, которая публичности не ищет и в такой громкой рекламе не нуждается. В секторе морских перевозок и так все знают, что Boskalis и принадлежащая ей Smit International являются лидерами в области дноуглубительных, тяжелых транспортировочных и судоспасательных работ, а также в обслуживании морской инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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