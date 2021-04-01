Питер Бердовски: «Мы спасали множество контейнеровозов такого размера»Гендиректор Royal Boskalis Westminster рассказал FT об операции по снятию Ever Given с мели
Представьте себя на месте руководителя операции по снятию с мели заблокировавшего Суэцкий канал гигантского, весом 224 000 т и размером больше высоты башни «Федерация» в «Москва-сити», контейнеровоза. Представьте, что ваш телефон разрывается от звонков очень важных людей из правительства Египта, представителей судоходных компаний, лихорадочно подсчитывающих убытки и желающих немедленно знать, когда их застрявшие в пробке суда начнут движение, и всей мировой прессы, нагнетающей страсти сообщениями о ступоре международной торговли. Представили? А вот для Питера Бердовски, генерального директора нидерландской компании Royal Boskalis Westminster, снимавшей с мели контейнеровоз Ever Given, это была обычная работа.
«С профессиональной, технической точки зрения в этой задаче не было ничего особенного, мы спасали множество контейнеровозов такого размера, – рассказал Бердовски Financial Times (FT). – Но вот с точки зрения общественного резонанса работа, конечно, была уникальной». Бердовски имеет в виду то внимание, которое было приковано к операции в Суэцком канале с 23 марта, когда Ever Given сел на мель, а значит, и к проводившей ее Boskalis, которая публичности не ищет и в такой громкой рекламе не нуждается. В секторе морских перевозок и так все знают, что Boskalis и принадлежащая ей Smit International являются лидерами в области дноуглубительных, тяжелых транспортировочных и судоспасательных работ, а также в обслуживании морской инфраструктуры.