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Москва лишается символических пространств

История с Елисеевским гастрономом лишь часть большой проблемы
Алексей Фирсов
Хорошо заметен уход сильных брендов – «Елисеевского» (на фото), «Праги», исторических интерьеров МГУ /Евгений Разумный / Ведомости

Драма с закрытием московского Елисеевского гастронома – культового места, сохранившего идентичность в смене многих эпох, – показывает: из российских городов все заметнее вымываются символические пространства, которые обеспечивали связи поколений. Их значимость не исчерпывается прямой функциональностью – они социальный каркас, который делает город не просто набором строений, а пульсирующим, живым пространством со своей исторической памятью.

Среда теряет глубину, уходить корням некуда – они сразу упираются в свежую московскую плитку. Разрушение решетки связей, естественности пространства и соразмерности его человеку – катастрофа московского урбанизма последних лет, из-за которой в некой кармической модели мироздания ответственные чиновники оказались бы при следующем перерождении узбекскими рабочими, меняющими свежий московский асфальт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных