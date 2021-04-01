Москва лишается символических пространств

Москва лишается символических пространствИстория с Елисеевским гастрономом лишь часть большой проблемы
Драма с закрытием московского Елисеевского гастронома – культового места, сохранившего идентичность в смене многих эпох, – показывает: из российских городов все заметнее вымываются символические пространства, которые обеспечивали связи поколений. Их значимость не исчерпывается прямой функциональностью – они социальный каркас, который делает город не просто набором строений, а пульсирующим, живым пространством со своей исторической памятью.
Среда теряет глубину, уходить корням некуда – они сразу упираются в свежую московскую плитку. Разрушение решетки связей, естественности пространства и соразмерности его человеку – катастрофа московского урбанизма последних лет, из-за которой в некой кармической модели мироздания ответственные чиновники оказались бы при следующем перерождении узбекскими рабочими, меняющими свежий московский асфальт.