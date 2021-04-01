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Айтишники меняют государство

В ближайшее время будет расти спрос на заказную разработку софта
Сергей Мацоцкий , основатель холдинга GS Invest и компании IT_One
Российские разработчики становятся внешним «интеллектуальным расширением» для государства и крупного бизнеса /Евгений Разумный / Ведомости

У IT-отрасли именно сейчас, в момент выхода из пандемии коронавируса, появился реальный шанс стать участником уникальных по масштабу и прорывному эффекту проектов, в первую очередь связанных с цифровым госуправлением. В сфере цифровизации экономики и госуправления Россия за последние год-два продвинулась, пожалуй, дальше, чем за предыдущие 20 лет. И тренд, заданный в ковидный год, будет нарастать. Сложившуюся ситуацию, ее причины и последствия стоит разобрать.

Организовать «карантинные» выплаты семьям с детьми летом 2020 г. или «ковидные» доплаты врачам было бы невозможно без работающей цифровой платформы, которая смогла объединить в едином контуре портала госуслуг данные ФСС, ПФР и Федерального казначейства. Цифровой сертификат на материнский капитал родители уже автоматически находят в личных кабинетах на «Госуслугах», а социальные выплаты – на банковских картах. Скоро налоговый вычет будет формироваться также автоматически, без участия самого человека, на основании цифровых данных о его покупках и уплаченных налогах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных