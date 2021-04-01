Айтишники меняют государство

Организовать «карантинные» выплаты семьям с детьми летом 2020 г. или «ковидные» доплаты врачам было бы невозможно без работающей цифровой платформы, которая смогла объединить в едином контуре портала госуслуг данные ФСС, ПФР и Федерального казначейства. Цифровой сертификат на материнский капитал родители уже автоматически находят в личных кабинетах на «Госуслугах», а социальные выплаты – на банковских картах. Скоро налоговый вычет будет формироваться также автоматически, без участия самого человека, на основании цифровых данных о его покупках и уплаченных налогах.