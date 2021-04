Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок»

Выпуск кроссовок был приурочен к выходу клипа Lil Nas X на композицию Montero (Call Me By Your Name), по сюжету которого рэпер спускается из Эдемского сада в ад и встречается с сатаной. Всего было выпущено 666 пар черно-красных кроссовок с логотипом Nike, подвеской в виде пентаграммы и надписью «Luke 10:18» (отсылка к Евангелию от Луки: «Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молния»). В подошве каждой пары есть пузырек воздуха с каплей человеческой крови, разбавленной чернилами. Стоимость «сатанинских кроссовок» – $1018. Все пары пронумерованы, причем последняя, 666-я, должна была достаться победителю розыгрыша, которого Lil Nas X обещал выбрать в Twitter, но по решению суда розыгрыш был остановлен.