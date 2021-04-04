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Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок»

Но к этому моменту 665 пар обуви уже было распродано
Илья Виноградов
MSCHF x Lil Nas X

Мировой лидер на рынке спортивной одежды и обуви американская Nike добилась через суд запрета на продажу «сатанинских кроссовок» – модифицированной версии модели Nike Air Max 97, выпущенной арт-группой MSCHF вместе с рэпером Lil Nas X.

Компания на прошлой неделе подала против MSCHF иск в суд Восточного округа Нью-Йорка, заявив о нарушении прав на товарный знак. Из-за поднявшейся в США волны общественного порицания Nike особо подчеркнула, что к выпуску этих кроссовок не имела никакого отношения, и потребовала компенсировать ей репутационный вред. 1 апреля суд удовлетворил это требование и запретил продажу «сатанинских кроссовок». Но, оказалось, поздно: по словам представителей MSCHF, 665 пар эксклюзивной обуви было распродано онлайн меньше чем за минуту в день старта продаж, 29 марта.

Выпуск кроссовок был приурочен к выходу клипа Lil Nas X на композицию Montero (Call Me By Your Name), по сюжету которого рэпер спускается из Эдемского сада в ад и встречается с сатаной. Всего было выпущено 666 пар черно-красных кроссовок с логотипом Nike, подвеской в виде пентаграммы и надписью «Luke 10:18» (отсылка к Евангелию от Луки: «Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молния»). В подошве каждой пары есть пузырек воздуха с каплей человеческой крови, разбавленной чернилами. Стоимость «сатанинских кроссовок» – $1018. Все пары пронумерованы, причем последняя, 666-я, должна была достаться победителю розыгрыша, которого Lil Nas X обещал выбрать в Twitter, но по решению суда розыгрыш был остановлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных