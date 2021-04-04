Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок»Но к этому моменту 665 пар обуви уже было распродано
Мировой лидер на рынке спортивной одежды и обуви американская Nike добилась через суд запрета на продажу «сатанинских кроссовок» – модифицированной версии модели Nike Air Max 97, выпущенной арт-группой MSCHF вместе с рэпером Lil Nas X.
Компания на прошлой неделе подала против MSCHF иск в суд Восточного округа Нью-Йорка, заявив о нарушении прав на товарный знак. Из-за поднявшейся в США волны общественного порицания Nike особо подчеркнула, что к выпуску этих кроссовок не имела никакого отношения, и потребовала компенсировать ей репутационный вред. 1 апреля суд удовлетворил это требование и запретил продажу «сатанинских кроссовок». Но, оказалось, поздно: по словам представителей MSCHF, 665 пар эксклюзивной обуви было распродано онлайн меньше чем за минуту в день старта продаж, 29 марта.
Выпуск кроссовок был приурочен к выходу клипа Lil Nas X на композицию Montero (Call Me By Your Name), по сюжету которого рэпер спускается из Эдемского сада в ад и встречается с сатаной. Всего было выпущено 666 пар черно-красных кроссовок с логотипом Nike, подвеской в виде пентаграммы и надписью «Luke 10:18» (отсылка к Евангелию от Луки: «Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молния»). В подошве каждой пары есть пузырек воздуха с каплей человеческой крови, разбавленной чернилами. Стоимость «сатанинских кроссовок» – $1018. Все пары пронумерованы, причем последняя, 666-я, должна была достаться победителю розыгрыша, которого Lil Nas X обещал выбрать в Twitter, но по решению суда розыгрыш был остановлен.