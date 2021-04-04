Запрос аудитории на приватность несет риски для digital-рекламы

Примечательно, что с выводами АКАР резко контрастируют настроения, царившие на прошедшей в марте конференции Digital Brand Day 2021. Например, компания Russ Outdoor выступила с оценками, что рынок восстановится уже в этом году. Для поддержания оптимизма были, в частности, подготовлены данные о том, что за время пандемии объем рекламы на телевидении вырос. Создаст ли такая оценка мотив еще активнее включать телевизор в свои рекламные стратегии, покажет начавшийся год. Но, как отмечал в своем интервью на полях конференции Алексей Кулаков (GroupM), «нет ничего неожиданного в том, что во время локдауна увеличились доли телевидения и digital, так происходит во все кризисы».