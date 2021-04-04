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Запрос аудитории на приватность несет риски для digital-рекламы

И может обернуться возвратом рекламных бюджетов в печатные СМИ и наружку
Роман Маринец , генеральный директор Экспертной лаборатории общественных отношений
Максим Стулов / Ведомости

Суммарный объем рынка рекламы в 2020 г., как уже писали «Ведомости», составил чуть больше 473 млрд руб., это на 4% меньше, чем в 2019 г. Такие данные приводятся в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Меньше других пострадал сегмент телерекламы, ожидаемо увеличился сегмент digital-рекламы: основные каналы первого просели на 3%, объемы второго выросли на 4% до 253 млрд руб. Традиционные, классические, сегменты пострадали больше всего. Падение рекламы на радио составило 30%, в прессе – 47% (-45% – в журналах, -50% – в газетах), в Out of Home – 27%. Объемы региональной рекламы сократились примерно на 19%. Бюджеты на indoor-рекламу рухнули вдвое, реклама в кинотеатрах – в 4 раза.

Примечательно, что с выводами АКАР резко контрастируют настроения, царившие на прошедшей в марте конференции Digital Brand Day 2021. Например, компания Russ Outdoor выступила с оценками, что рынок восстановится уже в этом году. Для поддержания оптимизма были, в частности, подготовлены данные о том, что за время пандемии объем рекламы на телевидении вырос. Создаст ли такая оценка мотив еще активнее включать телевизор в свои рекламные стратегии, покажет начавшийся год. Но, как отмечал в своем интервью на полях конференции Алексей Кулаков (GroupM), «нет ничего неожиданного в том, что во время локдауна увеличились доли телевидения и digital, так происходит во все кризисы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных