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От туристических бубенцов к реальной турполитике

Как раскрыть потенциал малых территорий
Алексей Фирсов
Pixabay

Нынешний весенне-летний сезон станет еще одним шансом для внутреннего туризма использовать преимущества, созданные внешними ограничениями. Но то, что берется сегодня от скудости возможностей, не будет работать, когда прежний порядок вещей восстановится, если не изменить принципиальные подходы к туризму. Иллюзию успеха создает эффект узкого горлышка. Массы граждан направились по истоптанным маршрутам. При этом рост потока поставил под угрозу то, что этот поток инициировало, – естественность и нетронутость среды, возможность снять нагрузку цивилизации, снизить контакт с себе подобными.

Дискуссия на площадке Экспертного совета по малым территориям (ЭСМТ) показала, что рекламой раскрученных территориальных брендов проблема внутреннего туризма загоняется в тупик. «Сегодня, – говорит член ЭСМТ Андрей Максимов, – возникает гиперконцентрация внимания туристов в ограниченном количестве мест: городах Золотого кольца, поясе спутников Санкт-Петербурга, некоторых относительно новых звездах вроде Коломны, Териберки, Невьянска. Здесь уже возник «барселонский синдром», когда жители хотят убрать туристов восвояси».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных