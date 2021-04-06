От туристических бубенцов к реальной турполитике

Нынешний весенне-летний сезон станет еще одним шансом для внутреннего туризма использовать преимущества, созданные внешними ограничениями. Но то, что берется сегодня от скудости возможностей, не будет работать, когда прежний порядок вещей восстановится, если не изменить принципиальные подходы к туризму. Иллюзию успеха создает эффект узкого горлышка. Массы граждан направились по истоптанным маршрутам. При этом рост потока поставил под угрозу то, что этот поток инициировало, – естественность и нетронутость среды, возможность снять нагрузку цивилизации, снизить контакт с себе подобными.