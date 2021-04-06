От туристических бубенцов к реальной турполитике

От туристических бубенцов к реальной турполитикеКак раскрыть потенциал малых территорий
Нынешний весенне-летний сезон станет еще одним шансом для внутреннего туризма использовать преимущества, созданные внешними ограничениями. Но то, что берется сегодня от скудости возможностей, не будет работать, когда прежний порядок вещей восстановится, если не изменить принципиальные подходы к туризму. Иллюзию успеха создает эффект узкого горлышка. Массы граждан направились по истоптанным маршрутам. При этом рост потока поставил под угрозу то, что этот поток инициировало, – естественность и нетронутость среды, возможность снять нагрузку цивилизации, снизить контакт с себе подобными.
Дискуссия на площадке Экспертного совета по малым территориям (ЭСМТ) показала, что рекламой раскрученных территориальных брендов проблема внутреннего туризма загоняется в тупик. «Сегодня, – говорит член ЭСМТ Андрей Максимов, – возникает гиперконцентрация внимания туристов в ограниченном количестве мест: городах Золотого кольца, поясе спутников Санкт-Петербурга, некоторых относительно новых звездах вроде Коломны, Териберки, Невьянска. Здесь уже возник «барселонский синдром», когда жители хотят убрать туристов восвояси».