Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Блокчейн может стать новым идеальным рынком

Криптоинструменты позволяют сделать ликвидным и продать все, что угодно
Егор Кривошея , руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково – РЭШ»
Андрей Гордеев / Ведомости

Новые возможности использования криптоинструментов все чаще находятся даже там, где о платежах речи не идет, как, например, в случае с NFT (невзаимозаменяемый токен, non-fungible token). Проведя ряд исследований криптоиндустрии, в том числе по теме цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ), мы пришли к выводу, что распределенные реестры и экономика, создаваемая на основе этой технологии, может привести к новому формату экономических отношений. С учетом трендов на усиление роли клиента распределенные реестры действительно могут стать «новым интернетом», как писал в статье для «Ведомостей» сооснователь TON Labs Александр Филатов («Блокчейн – это новый интернет», 25 марта 2021 г.). Более того, блокчейн может стать новым идеальным рынком.

В конце марта случилась одна из самых дорогих и, наверное, фундаментальных сделок в криптоиндустрии: глава и один из основателей Twitter – Джек Дорси продал NFT на первый твит за 1630,6 ETH (это больше $2,9 млн). Может показаться, что это очередной хайп и сумасшествие. Но продажа твита Дорси – прецедент, который показывает, что с правильной инфраструктурой и инструментами любой желающий может сделать ликвидным что угодно, даже если это имеет ценность хотя бы только для одного человека.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных