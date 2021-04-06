Новые возможности использования криптоинструментов все чаще находятся даже там, где о платежах речи не идет, как, например, в случае с NFT (невзаимозаменяемый токен, non-fungible token). Проведя ряд исследований криптоиндустрии, в том числе по теме цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ), мы пришли к выводу, что распределенные реестры и экономика, создаваемая на основе этой технологии, может привести к новому формату экономических отношений. С учетом трендов на усиление роли клиента распределенные реестры действительно могут стать «новым интернетом», как писал в статье для «Ведомостей» сооснователь TON Labs Александр Филатов («Блокчейн – это новый интернет», 25 марта 2021 г.). Более того, блокчейн может стать новым идеальным рынком.