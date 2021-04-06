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Россия готова помочь мировому рынку продовольствия

В преодолении глобальных последствий пандемии страна может сыграть стратегическую роль
Андрей Гурьев , гендиректор «Фосагро», председатель координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции РСПП
Максим Стулов / Ведомости

Социально-экономический удар пандемии COVID-19, которой уже больше года противостоит человечество, можно сравнить с крупными историческими потрясениями. Не исключено, что ее последствия мир будет ощущать как минимум еще несколько лет. Мы переживаем переломный момент, который трансформирует отношение государств и общества, в том числе к продовольственной безопасности и обеспечивающему ее бизнесу. Резко возросший спрос не только на медицинские средства индивидуальной и коллективной защиты, включая вакцины и лекарства, но и на базовые продукты питания показал, что недоработки в этой сфере грозят давно забытым дефицитом. Более того, голодом. По данным ООН, из-за пандемии число людей, находящихся на грани голодной смерти, уже удвоилось и достигло 270 млн человек. Об этом нечасто вспоминают.

Как считает директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, 2021 год «пройдет под знаком гуманитарной катастрофы мирового масштаба». Массовые банкротства, разрывы в производственных цепочках и падение реальных доходов населения во время и после пандемии ограничивают доступность продуктов питания, что может привести к дальнейшему росту социальной и политической нестабильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных