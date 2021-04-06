Россия готова помочь мировому рынку продовольствия

Социально-экономический удар пандемии COVID-19, которой уже больше года противостоит человечество, можно сравнить с крупными историческими потрясениями. Не исключено, что ее последствия мир будет ощущать как минимум еще несколько лет. Мы переживаем переломный момент, который трансформирует отношение государств и общества, в том числе к продовольственной безопасности и обеспечивающему ее бизнесу. Резко возросший спрос не только на медицинские средства индивидуальной и коллективной защиты, включая вакцины и лекарства, но и на базовые продукты питания показал, что недоработки в этой сфере грозят давно забытым дефицитом. Более того, голодом. По данным ООН, из-за пандемии число людей, находящихся на грани голодной смерти, уже удвоилось и достигло 270 млн человек. Об этом нечасто вспоминают.